El arquero de River, espera el llamado del técnico de la selección

“Su prioridad absoluta es la selección argentina”. Contundente y sencillo. Franco Armani no abandona su sueño de integrar la nómina del equipo nacional en Rusia 2018, a pesar de no haber sido nunca convocado para la Selección y mientras desde Colombia analizan tentarlo para incorporarlo a la delegación del plantel que comanda José Néstor Pékerman.

Su representante, Nicolás Petropulos, reconoció en una entrevista que le brindó al canal C5N que el arquero de 31 años desea ser parte de los 23 argentinos que Jorge Sampaoli elegirá para disputar la Copa del Mundo entre el 14 de junio y el 15 de julio.

“Hay una realidad: Franco quiere jugar en la selección argentina. Es su sueño. Todos queremos que él integre los 23 que irán a Rusia. Nos manifestó que va a esperar hasta el último minuto de tiempo para tener la oportunidad de, por lo menos, integrar el plantel de Argentina. No hablamos de titularidad, pero sí que esté en la lista de 23?”, advirtió el empresario que maneja la carrera del guardameta de River.

Estas declaraciones se dan en medio de un contexto difuso para Armani, ya que en los últimos días se conoció que obtuvo la nacionalidad colombiana, lo que le permitiría ser parte del equipo de Pékerman en Rusia: “Empezó el trámite de la ciudadanía colombiana hace un año para no ocupar cupo en Atlético Nacional. Eso le estaría dando las condiciones para poder técnicamente integrar la selección Colombia”.

Armani es ídolo absoluto de Atlético Nacional, donde permaneció durante ocho años y consiguió 13 títulos, transformándose en el futbolista más ganador de la historia del club. Eso también le valió la mirada desde Argentina: “En su momento hemos tenido charlas con los anteriores técnicos de la selección argentina, tanto Martino como Bauza”. Sin embargo, aún no llegó el llamado más esperado: el de Jorge Sampaoli.