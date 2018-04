Iván Delfino:"Seguimos mirando para arriba y con los pies sobre la tierra"

Iván Raúl Delfino, el director técnico del primer equipo de Sarmiento de Junín que tras un flojo comienzo en el certamen (cuando él aún no lo dirigía) levantó mucho y es uno de los candidatos a pelear por el ascenso, de manera directa o a través del octogonal, analizó con colegas la actualidad del conjunto verde de nuestra ciudad, a tres fechas del campeonato Nacional "B" 2017/18.

Inicialmente, el entrenador del elenco profesional juninense señaló que "Con confianza, los jugadores se sueltan más y rinden mejor en lo futbolístico. Logramos un triunfo importantísimo ante un rival duro como Mitre (Santiago del Estero), así que seguimos mirando para arriba (en la tabla) y con los pies sobre la tierra".

Luego, Delfino se mostró feliz "Con haber logrado el primer objetivo, que era llegar a los 31 puntos y ponernos a salvo del descenso, que fue lo primero que me dijeron cuando llegué a Junín a hacerme cargo del equipo, que sume puntos y lo aleje de la tabla de abajo. Tenemos que seguir partido tras partido, sabiendo que todos los rivales son difíciles y nosotros queremos seguir sumando, para quedar dentro del Reducido y lo más alto posible".

Sobre su trabajo como conductor del equipo verdolaga, el DT santafesino (de 47 años) remarcó: "Cuando nos hicimos cargo del equipo de Sarmiento, fuimos claros en lo que queríamos, los jugadores lo entendieron y ese trabajo en conjunto nos está dando buenos resultados", tras lo cual destacó, sobre la posición de Ignacio Cacheiro en algunos pasajes del cotejo ante los santiagueños y a cómo juega su equipo con dos delanteros de área:

"Lo tenemos entrenado, de poner a ´Nacho´ como falso enganche cuando el rival nos maneja la pelota, para que Cacheiro arranque con pelota dominada desde el medio. En cuanto a los delanteros, Nicolás Miracco y Lucas Passerini, en el Nacional ´B´, cada vez que jugué con dos nueve con parecidas características, siempre tuve mucha potencia ofensiva y con estos muchachos (por los citados atacantes) la estamos teniendo".

Luego, el coach dijo que "Los jugadores regresaron muy bien tras los días de descanso que les dimos, más que nada para que descansen más la cabeza que en lo físico. Cuando las cosas vienen bien, siempre es más fácil contar con jugadores de experiencia, porque tienen mucha incidencia en el grupo, que está muy bien porque los líderes del plantel tienen buena cabeza".

Finalmente, consultado sobre si su equipo está para pelear el campeonato y lograr el ascenso directo a la Superliga, Delfino no dudó en expresar: "Nosotros no somos nadie para cortar ilusiones", cerró Iván Delfino.

Vuelta a las prácticas

Ayer, el plantel profesional de Sarmiento retornó a los entrenamientos tras el descanso de dos días que le dio el cuerpo técnico.

La práctica se inició a las 17 en la cancha 1 de la Ciudad Deportiva y el único que no trabajó junto a sus compañeros fue el capitán, Luis Yamil Garnier, quien sí lo hizo en el gimnasio del estadio, ya que se viene recuperando de la dolencia costal que le impidió jugar ante Mitre de Santiago del Estero, en el triunfo del CAS por 2 a 1.

Hoy y el viernes las prácticas volverán a ser en la cancha 1 del anexo, mientras que mañana a las 17 se hará el ensayo de fútbol habitual en el estadio "Eva Perón", mientras que el sábado, tras una práctica liviana de mañana y el almuerzo, viajarán a Capital Federal para esperar el match ante Morón, en el estadio del "Gallito", en el Oeste del Conurbano, previsto para las 20 horas del lunes y televisado por DirecTv.

Por la fecha 24ª y anteúltima, ante Atlético Rafaela, en nuestra ciudad, se jugaría el lunes 23, televisado por TyC Sports, desde las 21.05 en el estadio "Eva Perón".

En cuanto a la división Reserva, que hoy iba a enfrentar a Quilmes por una nueva fecha de su certamen, lo hará ahora el viernes a las 9 horas, en el anexo deportivo de la entidad "cervecera".

Dirigirá Luis Álvarez

La Comisión Arbitral de la Asociación del Fútbol (AFA) dio a conocer los jueces designados para los encuentros correspondientes a la fecha 23 del torneo de la Primera B Nacional, con días y horarios a confirmar.

Los encuentros correspondientes a la fecha 23ª son los siguientes:

Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Almagro, Lucas Comesaña.

Aldosivi de Mar del Plata vs. Los Andes, Maximiliano Ramírez.

All Boys vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Julio Barraza.

Atlético de Rafaela vs. Quilmes, Pablo Díaz.

Brown de Adrogué vs. Ramón Santamarina de Tandil, Sebastián Ranciglio.

Deportivo Morón vs. SARMIENTO DE JUNÍN, Luis Álvarez.

Ferro Carril Oeste vs. Sportivo Estudiantes de San Luis, Fabricio Llobet.

Flandria vs. San Martín de Tucumán, Pablo Dóvalo.

Guilllermo Brown de Puerto Madryn vs. Nueva Chicago, Pedro Argañaraz.

Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Deportivo Riestra, Alejandro Castro.

Juventud Unida de Gualeguaychú vs. Instituto de Córdoba, Nazareno Arasa

Atlético Mitre de Santiago del Estero vs. Villa Dálmine, Gerardo Méndez Cedro.