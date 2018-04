Polémica victoria de Chacarita sobre Estudiantes; apuntan a Pitana

Chacarita dio el golpe y venció por 2-0 a Estudiantes con goles de Mauro Matos y Nahuel Menéndez. El partido, sin embargo, se vio teñido de polémicas en ambos goles y la terna arbitral comandada por Néstor Pitana no tuvo una buena noche.

El primer tanto del Funebrero llegó gracias a un tiro del penal de Matos a los 14 minutos del primer tiempo. La jugada previa, sin embargo, fue la que suscitó las quejas del Pincha, ya que el balón había abandonado la línea de fondo por poco más de un metro, cuestión ignorada por la terna arbitral. A pesar de haberse ido la pelota, Pitana dejó seguir y fue una mano del defensor Leandro Desábato la que desencadenó en el penal.

La segunda anotación fue obra del mediocampista Menéndez, quien recibió un pase en una contra rápida de Chacarita y terminó encarando sólo al arquero Daniel Sappa, quien quedó desparramado por el piso intentando frenar al jugador. Todo el banco de suplentes del Pincha -e incluso varios plateístas- comenzaron a quejarse ante el cuarto árbitro debido a que entendían que, al recibir el pase, Menéndez estaba adelantado. La repetición, sin embargo, no deja certezas y pareciera ser que el jugador parte habilitado desde la misma línea del centro del campo de juego. Las quejas, de todas formas, no llegaron a buen puerto y Pitana terminó convalidando el gol, luego de apoyarse en sus asistentes.

Por otro lado, Arsenal de Sarandí y Patronato de Paraná igualaron 1 a 1, en partido por la vigesimosegunda fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, con tantos de Gabriel Alanís (21m. P) para el local, y Matías Garrido (26m. ST).