Armani y la contra fueron vitales para el triunfo de River

River Plate le ganó anoche como visitante a Racing Club por 2 a 0, en un partido por la vigesimosegunda fecha de la Superliga de Fútbol de Primera División, con anotaciones del colombiano Rafael Santos Borré (29m. ST) y Exequiel Palacios (44m. ST). Sin embargo, la gran figura del encuentro, que se disputó en el Cilindro de Avellaneda y que contó con la presencia del director técnico de la Selección Nacional, fue el arquero Franco Armani quien evitó en varias oportunidades la caída de su arco.

Racing comenzó mejor en los primeros minutos y llevó peligro al arco riverplatense por intermedio de remates de afuera y centros cruzados: primero, Lisandro López no tuvo puntería en un cabezazo ingresando por el segundo palo y luego probó desde afuera, pero se encontró con la sólida respuesta de Franco Armani, quien comenzaba a hacerse figura en la primera mitad.

River tuvo dos seguidas: Juan Quintero recibió sobre la derecha, engañó y disparó de zurda, pero desviado. Minutos más tarde, Javier Pinola ganó en el área tras un tiro de esquina y metió un cabezazo cruzado que se fue cerca del palo izquierdo de Juan Musso. En la última clara del primer tiempo, Armani voló espectacularmente para sacar un remate de Matías Zaracho.

En la reanudación, Racing tuvo la primera en un claro mano a mano de Lautaro Martínez (en fina posición adelantada), pero Armani lo apretó bien y el delantero no pudo marcar.

En la siguiente, Pity Martínez no le pegó bien de zurda tras un pase de Ignacio Scocco y Musso le sacó un buen cabezazo a Pratto sobre su ángulo derecho.

Racing tuvo dos seguidas en los pies de Neri Cardozo (desviado) y en los de Zaracho, con otra espectacular intervención de Armani en un remate a quemarropa. Pratto volvió a probar desde lejos y luego Saracchi remató ingresando al área por izquierda, pero el disparo fue controlado por Musso.

El ingresado Rafael Santos Borré aprovechó la primera que tuvo: genial pase de Exequiel Palacios y buena definición del colombiano dejando en el camino al arquero para el 1-0.

El Millonario lo definió de contra: buena asistencia del Pity Martínez y Palacios se dio el gusto de gritar su gol para estampar el 2-0 y darle la victoria al equipo de Gallardo.

Con el cuarto triunfo en fila, River acumula 32 puntos y sigue en zona de Copa Sudamericana. Por su parte Racing suma 36 unidades.