Aldosivi triunfó en Jujuy y es ahora único puntero

Aldosivi de Mar del Plata le ganó de visitante 2 a 1 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y alcanzó la punta del torneo de la Primera "B" Nacional, en tanto que Sarmiento de Junín, que anteayer le ganó 2 a 1 a Mitre de Santiago del Estero, se ubica tercero y su plantel, regresa hoy a los entrenamientos, pensando en el partido del próximo fin de semana ante Deportivo Morón, en cancha del "Gallito".

En Jujuy, al cabo de un partido muy disputado, el conjunto marplatense terminó con dos jugadores menos. Los goles para la visita fueron obra de Christian Chávez y Antonio Medina, a los 2 y 4 minutos del segundo tiempo, en partido de la 22ª fecha del certamen.

El volante Alejandro Frezzotti, a los 2’ del primer tiempo, había puesto en ventaja al conjunto local.

La visita terminó con dos hombres menos por las expulsiones de Lucas Kruspzky y Medina, ambos por doble amonestación, a los 25’ y 45’ de la segunda etapa.

Gimnasia dominó las acciones en el primer tiempo. Sin un juego brillante se mostró equilibrado en todas las líneas ante un rival que estuvo más preocupado por defender que por atacar.

El 1 a 0 que marcó Frezzotti al comienzo del partido sirvió para que el equipo jujeño jugara más relajado, se adueñara del mediocampo y hasta pudo haber aumentado la diferencia.

En la segunda etapa Aldosivi cambió su libreto y golpeó de entrada nomás. Primero con el gol tempranero del ingresado Chávez y tras cartón Medina entrando por la derecha sacó un violento remate para dar vuelta el resultado.

Sobre el final, a los 45’, Frezzotti pudo anotar por segunda vez pero su remate fue rechazado por el arquero Moyano y por el palo derecho.

Antes el partido se había puesto caliente por la falta a Maki Salces que le costó la expulsión a Medina. El partido estuvo interrumpido diez minutos para atender al jugador de Gimnasia que fue trasladado en ambulancia a un sanatorio donde fue atendido por un golpe en la cabeza.

Con el pitazo del final, Aldosivi terminó festejando un triunfo casi impensado en Jujuy, que lo pone en la cima del campeonato, mientras el local se fue masticando bronca por la buena chance que desperdició para seguir prendido entre los primeros puestos de la tabla.

Victoria para Villa Dálmine

Villa Dálmine, que ingresó a zona de reducido por el segundo ascenso, venció ayer a All Boys, que está por primera vez en el lote de los seis equipos que descenderán, por 1 a 0, en Campana.

Dálmine, que venía de una racha negativa de siete partidos sin victorias con tres derrotas consecutivas y acercándose a la zona de descenso, fue muy superior al equipo de Floresta y se ubica octavo con treinta puntos.

All Boys tiene 23 unidades y, por primera vez, quedó entre los seis equipos que perderán la categoría. El gol fue anotado por Gonzalo Papa, la figura de la cancha, de cabeza, a los 33 minutos de la parte final.

Ganó Independiente Rivadavia (Mendoza) y quiere quedarse

Independiente Rivadavia de Mendoza logró una merecida victoria ante Los Andes por 2 a 0, en Lomas de Zamora, de enorme valor en la lucha por la permanencia en la Primera "B" Nacional.

Con dos goles de Kevin Gissi en el primer tiempo (2m. y 31m.), los mendocinos salieron momentáneamente de la zona de descenso, a la espera que All Boys, situado tres puntos por debajo en la tabla de promedios, no gane más tarde en su visita a Villa Dálmine.

Los Andes, que apareció en la cancha portando una bandera con la inscripción "Por una Argentina sin Pasta Base", adhiriéndose a la campaña contra las drogas, fue rápidamente sorprendido por una carga de Gissi para poner en ventaja al equipo mendocino.

Con esa diferencia, Independiente Rivadavia se ordenó mejor en el campo y se mostró superior al conjunto local, por eso no extrañó que sacara mayor diferencia en el primer tiempo con otra definición del mismo delantero suizo.

En el segundo período, el equipo "milrayitas" resultó más punzante generando varias situaciones de gol, pero se encontró con el inexpugnable arquero Cristian Aracena.

El vencedor, de contraataque, también le generó varias situaciones apremiantes a Maximiliano Gagliardo, en un partido que se jugó a puertas cerradas por los incidentes generados por los barras del local frente a Brown de Adrogué.

Hubo empate en San Luis

Sportivo Estudiantes de San Luis empató 0 a 0 como local ante Brown de Adrogué, y sigue hundiéndose en la tabla para el descenso.

En el primer tiempo, Estudiantes dominó el juego hasta la salida por lesión de Daniel Quiroga, tras lo cual perdió precisión y no fue claro para complicar a Brown.

En el complemnto, el equipo puntano siguió sin encontrar el rumbo, con juego poco claro. En tanto, el conjunto de Adrogué fue ordenado, pero nunca arriesgó hasta el final.

Estudiantes no pudo sumar de a tres, continúa en zona de descenso y depende de los demás equipos para poder mantenerse en la categoría.

Cómo continúa y las posiciones

Hoy lunes a las 19 jugarán Santamarina de Tandil vs. Guillermo Brown, con arbitraje de Lucas Comesaña; y a las 20.05: Almagro vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, siendo árbitro Gerardo Méndez y televisado por TyC Sports.

La fecha se completará mañana a las 21 con el encuentro entre Boca Unidos de Corrientes-Atlético de Rafaela, el que contará con el arbitraje de Pedro Argañaraz.