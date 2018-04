Colón intentará sumar para seguir en zona de Copa Sudamericana

Colón de Santa Fe, que necesita puntos para consolidarse en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana, será local ante Vélez Sarsfield, con la urgencia de engrosar el promedio para la próxima temporada, en uno de los encuentro a jugarse hoy por la 22da. fecha de la Superliga del fútbol argentino.

En partido se disputará desde las 15.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, con el arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sport.

El Sabalero cuenta con 31 puntos y se mantiene en zona de Copa Sudamericana. Acumula dos derrotas consecutivas por lo que intentará volver a sumar tres puntos. Por su parte el elenco de Liniers cumple una irregular temporada y llega al compromiso con tres empates en fila.

Por otra parte, Rosario Central, con un equipo mixto entre titulares y juveniles, buscará hoy de local volver a la victoria ante el exigente Belgrano de Córdoba, un rival directo para clasificar a la Copa Sudamericana 2019, por la 22da. fecha de la Superliga del fútbol argentino.

El partido se jugará desde las 13.15 en el Gigante de Arroyito y será arbitrado por Héctor Mastrángelo.

El entrenador del Canalla, Leonardo Fernández, cambió medio equipo después de la paupérrima actuación de Central en la goleada por 3 a 0 sufrida ante Patronato, en Paraná, entre algunas modificaciones tácticas y otras obligadas.

“Estamos a tres puntos de la Sudamericana”, avisó esta semana Marco Ruben, en medio de las críticas que recibió el equipo por su mal partido contra Patronato.

Central marcha en el 16to. lugar de las posiciones, con 28 puntos, a tres de Belgrano, que está 12do. con 31.

Enfrente, estará el exigente Belgrano, que comparte puntaje con Colón, pero que hoy no clasifica a la próxima edición del certamen continental por diferencia de gol.

Hoy también se llevarán adelante los siguientes encuentros: a las 13.15, Temperley vs. Lanús (Ariel Penel) y 17.45, Banfield vs. Olimpo (Fernando Espinoza).