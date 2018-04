Beligoy dijo que Pitana no está en nivel para dirigir el Mundial

El árbitro Federico Beligoy sorprendió y apuntó contra su colega Néstor Pitana. Aseguró que no está en buen nivel y que no debería ser el representante del referato argentino en el Mundial de Rusia.

“A veces, a los Mundiales no van los mejores jugadores. Tampoco convocan a los mejores árbitros generalmente. Para mí, Pitana no es el mejor árbitro del fútbol argentino, para nada. Hoy están en un gran momento Loustau y Rapallini", manifestó.

Por otro lado, defendió su arbitraje en el duelo entre Boca y Talleres del pasado domingo y desmintió que lo hayan parado por su actuación: “No estoy suspendido. Mañana soy cuarto árbitro en Tigre-Gimnasia, y no podría hacerlo si estuviera suspendido. Pueden hablar con Elizondo, me llamó para felicitarme y me dio una buena devolución del partido de Boca”.