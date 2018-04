Sarmiento recibe a Mitre de Santiago del Estero y quiere tres puntos que lo acerquen a los objetivos

Esta tarde a la hora 15, Sarmiento de Junín recibirá en el estadio "Eva Perón" la visita de Mitre de Santiago del Estero, cotejo que pertenece a la 22ª fecha de la Primera "B" Nacional de A.F.A. y que contará con el arbitraje de Fabricio Llovet.

El CAS llega a este encuentro tras empatar con All Boys y buscará los tres puntos en juego para cumplir sus objetivos, el primero de ellos para salvarse definitivamente de la posibilidad del descenso a la "B" Metropolitana; el segundo para afirmarse entre los ocho equipos que animarán el Reducido por el segundo ascenso y, además, por qué no, soñar con coronarse campeón si esta tarde suma las tres unidades y lo propio hace en los tres últimos encuentros, tercera y un tanto más lejana meta (pero no imposible) .

El conjunto que dirige Iván Delfino tendrá dos cambios obligados con respecto al que venía cumpliendo muy buenas actuaciones, con victorias y el último empate ante los albos de Floresta. Salen el lesionado capitán Luis Yamil Garnier, con un problema costal que aparenta ser delicado, y en su lugar ingresará el juvenil Maximiliano Méndez, mientras que el suspendido Javier "Gallo" Capelli (una fecha de sanción, por llegar al límite de amonestaciones), le dejará su lugar a Ariel Kippes, de buena tarea cuando le tocó reemplazar a quien será hoy su compañero de zaga, Lucas Landa, también por llegar al límite de amarillas.

En consecuencia, Sarmiento -cuyo plantel entrenó liviano por la mañana, en el gimnasio de la entidad, y concentró anoche para el encuentro de hoy-, formará con Fernando Pellegrino; Maximiliano Méndez, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Juan Caviglia, Guillermo Farré, Nahuel Estévez e Ignacio Cacheiro; Nicolás Miracco y Lucas Paserini.

El resto de los concentrados son el arquero Manuel Vicentini, Facundo Castet, Renzo Spinaci, Nicolás Rinaldi, Gonzalo Bazán, Julián Brea y el uruguayo Joaquín Boghossián.

Un cambio en la visita

El plantel de Mitre de Santiago del Estero está desde el jueves concentrado en nuestra ciudad y hasta entrenó en cancha del Club Atlético Ambos Mundos.

El conjunto aurinegro que dirige Arnaldo Sialle presentará una variante tras el empate que sobre la hora logró el pasado fin de semana en su estadio, frente a Quilmes AC.

En ese encuenro, el zaguero formoseño Oscar Piris recibió su quinta tarjeta amarilla y tendrá que purgar con una fecha de suspensión, siendo reemplazado por el ex jugador de Los Andes, Gabriel Tomassini quien venía ocupando un lugar entre los relevos.

De esta forma, Mitre mantendría su dibujo táctico y el once inicial sería con Ezequiel Mastrolía en el arco; Hugo Silva, Gabriel Tomassini, Matías Moisés y Franco Ferrari; Juan Alessandroni, Leandro De Muner y Daniel González y Martín Pérez Guedes; y en la delantera estarían Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi.

Sobre el partido de hoy, el experimentado volante Leandro De Muner, aseguró que "Llegamos a Junín con la misión de seguir sumando. Sabemos que Sarmiento pelea por entrar al reducido y nosotros debemos estar atentos para poder lastimarlos. Sarmiento es un equipo importante, que pelea por el ascenso. Pero nosotros debemos estar concentrados para achicar el margen de error y de ahí tratar de jugarle de igual a igual, como lo venimos haciendo siempre", declaró el ex futbolista de Argentinos Juniors y Unión Aconquija, entre otros conjuntos.

Luego, coincidió en que el campeonato está marcado por la homogeneidad de todos los conjuntos de la categoría. "Hay una paridad importante en esta categoría. No hay ninguno que se destaque o que se haya cortado solo, eso te da la pauta de que todos los partidos son complicados. Nadie te regala nada", acotó el jugador del aurinegro.

De Muner también disfruta del presente de Mitre, aunque todavía no está asegurada la permanencia.

"Por la forma en la que dividimos el promedio, estábamos en una situación complicada, pero siempre confiamos en lo que tenemos y después de esta racha positiva hace que nos encontremos en una buena posición, pero no nos podemos relajar porque aún nos resta ganar algunos puntos más", analizó.

Por último, De Muner manifestó que un empate en Junín, no será tomado como un mal resultado. "Sumar puntos a esta altura nos viene muy bien. Mejor si se pueden sumar los tres, pero un empate no es malo por la calidad del rival. Estamos cerca de cumplir el objetivo", cerró el volante de los santiagueños.

Por su parte, el capitán Matías Moisés, consideró que el equipo santiagueño está cerca de lograr el objetivo de la permanencia, pero que aún no se logró nada.

"Estamos muy cerca, pero todavía no conseguimos nada. Debemos seguir trabajando como lo hacemos desde el primer día. El primer objetivo es mantener a Mitre en el Nacional B y si estamos para más, lo dirá el tiempo", afirmó el experimentado defensor.

Sobre el empate ante Quilmes, dijo que "Por cómo se dio el partido, y gol en contra en los primeros minutos, entramos en nerviosismo, y empatarlo sobre el final y más por la condición del rival, el empate fue valioso. Hay que resaltar la actitud del equipo, que nunca bajó los brazos y siempre fue a buscar y tuvimos muestra recompensa sobre el final", extendió el marcador.

Por último, el ex Boca Unidos, se refirió al partido de hoy frente a Sarmiento de Junín, señalando que es "Un rival complicado que en su cancha se agranda. Sarmiento tiene buenos jugadores, pero nosotros llegamos aquí para hacer nuestro partido, para seguir sumando y mantener de una vez por toda la categoría", completó Matías Moisés.