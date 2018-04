El provocador mensaje del Chino Ríos en la previa del encuentro

El Chino Marcelo Ríos, subcapitán del equipo chileno no está en San Juan pero igualmente se hizo presente en la serie de Copa Davis que jugarán desde hoy Argentina y Chile por la segunda ronda de la Zona Americana, en busca del repechaje al Grupo Mundial.

El ex número uno del mundo eligió Twitter para dejar un mensaje más que repudiable. Además de dejar en claro que “se muere por estar allí” y que espera una victoria de sus compatriotas, aunque, claro está, con otras palabras.

“A pesar de no poder estar ahí que me muero de ganas les deseo lo mejor al equipo de Copa Davis y nos toca romperle el culo ahora en tenis.Vamos equipo, suerte”.

En la publicación el chileno de 42 años hace clara referencia a las dos finales consecutivas de Copa América de fútbol que la Roja ganó justamente ante la selección argentina.

El tema es que hace pocos días, Nicolás Massú, capitán del conjunto trasandino, pidió calma en la previa para no generar violencia con los argentinos.

Vale recordar que la última vez que se enfrentaron por la Davis la serie terminó en escándalo. Hace 18 años, en Santiago, durante el segundo punto de la serie entre Massú y Mariano Zabaleta, los locales comenzaron a arrojar sillas hacia la cancha, lo que motivó el retiro del equipo argentino y la sanción de dos años sin poder jugar para Chile.

De todas formas, esta no es la primera vez que Ríos se desubica. En febrero, en la última serie de Copa Davis, insultó a periodistas que pretendían hacerle consultas sobre los partidos ante Ecuador.

Personificando a Diego Maradona, el Chino respondió ante la consulta de la prensa: "Como dice mi amigo personal Diego Armando (Maradona) que la chupen todos ustedes, porque yo no hablo con ningún periodista".