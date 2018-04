River no superó el escollo colombiano y volvió a empatar

River hizo su presentación como local en la Copa Libertadores y no pudo con Independiente Santa Fe. Después de empatar ante Flamengo en Brasil, los conducidos por Marcelo Gallardo buscaban un triunfo para acomodarse arriba en el Grupo D pero no encontraron los caminos para quedarse con la victoria y empató 0 a 0.

El inicio del partido fue muy parejo y con pocas situaciones de gol, jugado en mitad de cancha y con ambos equipos midiéndose. Luego de un par de aproximaciones sin peligro por parte de Independiente Santa Fe hacia el arco de Franco Armani, fue River el que generó ocasiones para conseguir la ventaja.

Primero, Lucas Pratto no llegó a un buen pase en profundidad de Gonzalo Martínez y luego fue el propio Pity quien probó desde afuera, a la salida de un tiro de esquina, pero no logró calibrar bien la mira. Rodrigo Mora se hizo cargo de un tiro libre y Róbinson Zapata le ahogó el grito estirándose sobre su palo izquierdo.

Las últimas dos también fueron para el Millonario: Enzo Pérez trepó por derecha y envió al centro, pero el arquero rival y un defensor despejaron el peligro. Javier Pinola lo tuvo con un buen remate desde lejos, que se fue apenas por encima del arco de Santa Fe.

En el segundo tiempo, Marcelo Gallardo dispuso los ingresos de Ignacio Scocco y de Juan Quintero. Fue el colombiano el que se acopló rápidamente, armó una buena jugada individual y habilitó a Pratto, quien definió mordido y el balón rebotó en un defensor. En la siguiente, Martínez aprovechó un lateral rápido y, con el arquero a mitad de camino, la tiró de emboquillada y pasó muy cerca del arco.

Quintero se hizo cargo de un tiro libre al borde del área grande y Zapata le adivinó la intención: voló hacia su palo izquierdo y contuvo el remate del colombiano. Luego, Armani se hizo gigante ante un remate dentro del área de William Tesillo: el arquero se estiró casi por instinto hacia su izquierda y evitó la caída del arco de River.

La última estuvo en los pies de Quintero, a quien le quedó la pelota de frente al arco de Santa Fe y le dio con poca precisión.

Así, el Millonario se quedó con dos puntos en el Grupo D, mientras que Flamengo es líder con cuatro. Santa Fe también tiene dos y Emelec (próximo rival de River), con uno.