El Verde ensaya fútbol en el "Eva Perón"

El plantel profesional de Sarmiento se perfila para jugar la recta final del Campeonato de la B Nacional. Al Verde le quedan cuatro partidos, cuatro finales que serán determinantes.

El primer paso será este sábado. En el marco de la fecha 22, el equipo de Iván Delfino recibirá en el Estadio "Eva Perón" a Mitre de Santiago del Estero en un encuentro que comenzará a las 15 y que será arbitrado por Fabricio Llobet.

Con la cabeza puesta en el "Aurinegro" santiagueño, el Verde realizará hoy el primer ensayo de fútbol de la semana. Será a las 15.30 y en el "Eva Perón". Allí, se espera que Delfino comience a probar variantes en el once titular.

El entrenador del Verde tendrá que realizar un cambio obligado ya que el defensor Javier Capelli recibió frente a All Boys la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. El pibe Ariel Kippes se perfila como su reemplazante.

La otra modificación podría estar en la mitad de la cancha. Es que el pibe Juan Caviglia no tuvo un buen partido ante el "Albo" y por eso el DT le podría dar la chance al "Chino" Gabriel Sanabria. De ser así, Ignacio Cacheiro iría por la banda derecha, Nahuel Estévez y Guillermo Farré estarían en el doble cinco y Sanabria por la izquierda.

En definitiva, las incógnitas comenzarán a develarse hoy, cuando el entrenador reparta las pecheras entre los titulares y comience a probar las variantes.

En esta recta final del torneo, Sarmiento ha logrado sumar 30 puntos, está a cuatro del puntero Aldosivi y por ahora se mantiene entre los ocho equipos que jugarán el reducido por el segundo ascenso.

En cuanto al rival, Mitre (SdE) llegará a Junín luego de empatar en la fecha pasada 1 a 1, de local y frente a Quilmes. En relación a Sarmiento, el DT del equipo santiagueño, Arnaldo Sialle, declaró: "Es un buen club, son equipos que se arman para ascender, con jugadores de jerarquía. Pero nosotros demostramos que en cualquier cancha podemos jugar de igual a igual. Trataremos de seguir así".

Todos los detalles de la fecha 22

Viernes

15.30: Deportivo Riestra vs. Ferro, árbitro: Gastón Suárez.

Sábado

15.00: Sarmiento de Junín vs. Mitre, árbitro: Fabricio Llobet; a las 15.30: Nueva Chicago vs. Flandria, árbitro: Pablo Díaz; y 19.00: San Martín de Tucumán vs. Agropecuario, árbitro: Pablo Echavarría.

Domingo

A las 12.00: Los Andes vs. Independiente Rivadavia, árbitro: Yael Falcón; 17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Aldosivi, árbitro: Sebastián Ranciglio; y en el mismo horario jugarán Estudiantes de San Luis vs. Brown de Adrogué, árbitro: Julio Barraza; y a las 19.00: Villa Dálmine vs. All Boys, árbitro: Ramiro López.



Lunes

19.00: Santamarina de Tandil vs. Guillermo Brown, árbitro: Lucas Comesaña; y a las 20.05: Almagro vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, árbitro: Gerardo Méndez (TyC Sports).

Martes

21.00: Boca Unidos vs. Atlético de Rafaela, árbitro: Pedro Argañaraz (DirecTV); y a las 21.05: Quilmes vs. Deportivo Morón, árbitro: Héctor Paletta (TyC Sports).