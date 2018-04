Ramiro Arias: "Yo sigo soñando con el ascenso"

Marcador aguerrido, de esos que no se guardan nada. Así es Ramiro Arias, el marcado de punta zurdo que tiene asistencia perfecta en el equipo que conduce Iván Delfino. Ayer, tras el entrenamiento matinal, el buen defensor que tiene Sarmiento habló de la actualidad del plantel, de las cuatro finales que se vienen y del sueño intacto de pelear por el ascenso.

- ¿Qué sensaciones te dejó el último partido?

- Fue un partido muy duro en el que no pudimos plasmar lo que veníamos haciendo. Creo que en el primer tiempo All Boys jugó mejor que nosotros pero bueno, en el segundo tiempo lo pudimos empatar y con la expulsión del defensor de ellos mejoramos muchísimo y creo que lo metimos en su arco pero no pudimos sacar ventaja en el marcador. Estaba en la cabeza de todos nosotros ganar y llegar a la punta pero bueno, no se pudo. De todas manera considero que el resultado no es malo porque seguimos ahí arriba, en la pelea.

- ¿Cuál es el análisis que hacés del trabajo defensivo?

- Cada partido es distinto. En lo personal me vengo sintiendo muy bien y hemos tenido errores como los tiene cualquier equipo pero siempre dando lo mejor de nosotros. Estamos muy convencidos del trabajo que venimos haciendo y sobre todo muy unidos.

Entiendo que uno tiene que dejar todo para seguir estando, acá nadie tiene el puesto asegurado.

Yo sigo soñando con que se puede ascender. Nos quedan cuatro partidos que los tenemos que tomar como cuatro finales.

- Sos uno de los jugadores con asistencia perfecta, ¿Qué significa eso para vos?

- Muy contento por eso. Cuando llegué a Sarmiento la idea era esa y trabajé para que se me diera. De todas maneras esa continuidad se cuida partido tras partido. Entiendo que uno tiene que dejar todo para seguir estando, acá nadie tiene el puesto asegurado.

- ¿Cómo manejas el tema de las críticas que han surgido en algún momento? ¿Te afectan?

- En mi caso no tengo redes sociales, así que desde ese punto de vista no leo nada. Tampoco miro televisión ni leo los diarios, así que prácticamente no me entero. Después lo que te puedo decir es que las críticas son positivas pero depende de quienes vienen. Yo hablo con gente cercana, que me hace aportes constructivos para mejorar.

- ¿Para qué está Sarmiento?

- Para seguir luchando, mejorando, peleando. Yo sigo soñando con que se puede ascender. Nos quedan cuatro partidos que los tenemos que tomar como cuatro finales. Tenemos que tratar de sacar los doce puntos y después se verá, porque por ahora no depende de nosotros, hemos quedado a cuatro puntos del puntero y tenemos que ganar, sumar y esperar. Lo importante es que estamos bien y que llegamos a esta instancia con la posibilidad de pelear por el ascenso, se puede dar de manera directa o en la pelea por el reducido. Sabemos que es así y la vamos a pelear hasta lo último.

- ¿Considerás que alguno de los cuatro partidos es clave?

- El que viene, de local, contra Mitre (de Santiago del Estero). Si ganamos vamos a sumar tres puntos importantes y seguir en carrera. Esto es partido a partido.

- Lo último, un mensaje para el hincha.

- Que vengan, que alienten, porque nosotros queremos lo mejor y es que Sarmiento vuelva a primera. En los últimos partidos se ha dado un lindo marco y ojalá siga de esa forma. De nuestra parte está el compromiso de dejar todo para que las cosas salgan bien. Estamos todos muy entusiasmados y ojalá que el sábado se nos den las cosas para seguir por este camino.