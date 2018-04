Agónico triunfo de Godoy Cruz ante Colón

Godoy Cruz logró anoche, en el cierre de la 21ª fecha de la Superliga, un triunfo por 2-1 sobre Colón en Mendoza, que lo coloca con mayor fuerza en la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

El Tomba abrió la cuenta a los 27 minutos del primer tiempo, cuando tras un córner desde la izquierda y un leve desvío, la pelota pegó en la base del poste opuesto, la manoteó Alexander Domínguez y la empujó al gol Matías Cardona.

Pero a los 33 del complemento, el ingresado Tomás Chancalay sorprendió desde afuera del área con un tiro bajo y a la derecha de Leonardo Burián, y emparejó las acciones.

Sin embargo, a los 47 se escapó Ángel González por la izquierda y Santiago García anticipó a Domínguez para decretar cifras definitivas.

Así, los de Diego Dabove siguen confirmando su gran campaña en un certamen que los tiene terceros, y los de Eduardo Domínguez quedaron en la cornisa de la zona de Sudamericana, pero por ahora del lado de adentro.

No les sirvió

En un duelo directo de la lucha por la permanencia, Olimpo y Temperley igualaron 1-1 anoche por la fecha 21 de la Superliga y ninguno de los dos pudo sacar ventaja en la recta final que los encuentra totalmente comprometidos con el promedio.

En una de las primeras acciones del juego, Ezequiel Vidal armó una buena jugada individual y cuando se metió en el área, Josué Ayala lo bajó y Andrés Merlos no dudó en cobrar penal, que Emiliano Tellechea cambió por gol a los cinco minutos.

Cuando se terminaba el primer tiempo, un tiro libre de Temperley cerca del banderín del córner llegó con furia en forma de centro y Fernando Brandán impactó la pelota con su cabeza para decretar la igualdad, tras una entretenida etapa inicial.

Durante gran parte del complemento la intensidad bajó y casi no hubo llegadas, pero en los minutos finales ambos fueron en busca del triunfo sabiendo que el empate no les convenía en la búsqueda de lograr la permanencia. El partido terminó de ida y vuelta, pero faltó el gol y el 1-1 terminó siendo el resultado final.