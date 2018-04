Migliore se enojó con Pablo Pérez por los insultos

Pablo Pérez fue el gran protagonista del triunfo agónico de Boca sobre Talleres (fue 2 a 1, con gol a los 47’ del complemento) que dejó al equipo de Guillermo Barros Schelotto muy cerca del bicampeonato. Pero su reacción con insultos a sus propios hinchas desvió el foco de atención y post partido se habló más de sus improperios que de cuestiones futbolísticas.

Claro está que ese tipo de reacciones despierta distintas opiniones entre los hinchas de Boca, como pasó con el ex arquero del club y simpatizante confeso Pablo Migliore, que sin nombrar al capitán dejó un mensaje en sus redes sociales: “Al hincha de Boca se lo respeta hijo de puta”.

“Cuando salimos en el entretiempo había uno que me insultaba y la verdad es que en el momento del gol me acordé de él, pero me arrepiento. La verdad tendría que haber gritado el gol con mis compañeros, lo acabo de ver y es vergonzoso, me ven todos los chicos, no queda bien”, se disculpó Pablo Pérez pero para algunos hinchas ya era demasiado tarde.