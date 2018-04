"Si jugamos como hoy seremos un equipo más", se lamentó Delfino

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, se lamentó por la chance que desperdició su equipo ayer de ganar y trepar a la cima de las posiciones. No obstante, reconoció el esfuerzo de su equipo y se mostró optimista de cara a lo que se viene.

Al término del empate ante All Boys, en diálogo con FM Luna 100.1, dijo: "Ellos en el primer tiempo fueron superiores, nosotros no tuvimos la pelota y nos salvamos en varias situaciones por intervenciones de Pellegrino y porque ellos no tuvieron puntería".

Agregó: "Pero en el segundo tiempo mejoramos, tuvimos momentos de buen juego, después nos volvimos a meter en el barullo del partido y terminamos jugando bien pero imprecisos".

En relación al llamativo cambio que realizó en el primer tiempo, de Sanabria por Caviglia, explicó: "Estábamos jugando mucho largo y mi idea fue achicar los espacios y tratar de jugar más corto. Por momentos supimos tener un poquito de mayor circulación pero sin poder hacer una gran diferencia. Eso fue lo que intenté hacer con el cambio".

A modo de conclusión, agregó: "En el segundo tiempo tuvimos buen juego pero también perdimos muchas pelotas que parecían fáciles. Creo que por momentos el partido se hizo malo, sobre todo para verlo". "Los cuatro partidos que restan serán difíciles; si mejoramos estaremos en otra pelea pero si jugamos como hoy seremos un equipo más. Eso hay que entenderlo rápido", finalizó.