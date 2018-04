Sarmiento y otra prueba de fuego

Sarmiento tendrá esta tarde una nueva prueba de fuego. En el marco de la fecha 21, el equipo de Iván Delfino tendrá una batalla durísima en Floresta, visitando a All Boys, en un choque que comenzará a las 15.30, que será arbitrado por Pablo Echavarría y que será transmitido por Internet a través del sitio www.tycsportsplay.com.

El once titular para enfrentar al "Albo" sería con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Juan Caviglia; Ignacio Cacheiro, Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

Además, la lista de concentrados está integrada por el arquero Manuel Vicentini; los defensores Ariel Kippes y Maximiliano Méndez; los volantes Renzo Spinaci y Gabriel Sanabria; y los delanteros Patricio Vidal, Joaquín Boghossian y Julián Brea.

Ferro goleó a Los Andes

Ferro Carril Oeste goleó ayer por 4-1 a Los Andes, en uno de los partidos que abrió la 21ra fecha, que se disputó en el barrio de Caballito y que dirigió Nazareno Arasa. Los goles del cotejo los marcaron Jonathan Herrera (21m PT y 44m ST), Gabriel Díaz (3m de penal ST) y Rodrigo Manzur (14m ST) para Ferro, mientras que descontó para la visita Gastón Álvarez Suárez a los 41m PT.

En un inicio parejo, marcó primero el equipo de Caballito, con un gol de Herrera de cabeza tras un centro ejecutado por Grana; y para marcar la paridad apareció a los 41m Álvarez Suárez.

Pero en la segunda etapa, el "Verde" fue un vendaval que encontró espacios y no perdonó a Los Andes. Primero marcó de tiro penal Gabriel Díaz, luego Manzur de un pase de Barranco convirtió el tercero y por último Herrera cerró el marcador.

El equipo de Lomas de Zamora reaccionó en forma muy tibia y no pudo contener las ofensivas del equipo local.

Brown (A) igualó con el descendido Deportivo Riestra

Brown de Adrogué empató ayer en su cancha y por 1-1 ante el ya descendido Deportivo Riestra, en encuentro también de la 21ra fecha. Los goles los marcaron en el primer tiempo a los 12m Nahuel Benítez para la visita y a los 37m, de tiro penal, Martín Fabro.

En un encuentro de acciones discretas y equilibradas, Riestra se puso en ventaja a los 12m, cuando Benítez capitalizó un rebote de un tiro de esquina, para definir con un remate bajo

Pero Brown, bien conducido por Luciano Nieto, llegó al merecido empate con el gol de Fabra, que marcó de penal (por mano de Lamacchia), a los 37m del primer tiempo y de esta manera el equipo local cerró una racha de 307 minutos sin convertir.

En la segunda etapa, que se jugó con mayor intensidad, Brown fue un poco más punzante, pero el equipo de Villa Soldati tuvo las situaciones más claras como un remate al travesaño del ingresado Goya y dos tapadas de Ríos.

Este resultado le impidió al local meterse en el lote de clasificados a jugar el Reducido para el segundo ascenso de la B Nacional.

Deportivo Riestra descendió de categoría al empatar con Guillermo Brown de Madryn, la última fecha, aunque la situación podría cambiar si el TAS (Tribunal de Arbitraje deportivo), acepta el reclamo que elevó el club por la quita de puntos.

Lo que resta

Hoy

14:35:TV (TyC Sports) Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Nueva Chicago (Árbitro: Ramiro López); 15.30: Guillermo Brown vs. Sp. Estudiantes (Árbitro: Jonathan Correa); Flandria vs. Santamarina (Árbitro: Héctor Paletta)y All Boys vs. Sarmiento (Árbitro: Pablo Echavarría); 17.05: Mitre vs. Quilmes (Árbitro: Diego Ceballos); 19: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. San Martín de Tucumán (Árbitro: Sebastián Ranciglio); y 19.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Árbitro: Pablo Dóvalo).

Mañana

20.00: TV (DirecTV) Instituto de Córdoba vs. Almagro (Árbitro: Pedro Argañaraz); y a las 21.05: TV (TyC Sports) Aldosivi vs. Villa Dálmine (Árbitro: Luis Álvarez).

El martes

21.05: TV (TyC Sports) Deportivo Morón vs. Boca Unidos de Corrientes (Árbitro: Bruno Bocca). Libre: Atlético de Rafaela.