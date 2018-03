Racing se trajo un empate de su visita a Belgrano

Racing sigue de racha: se llevó un punto de Córdoba y lleva ocho partidos sin perder. Aunque la sensación que dejó el 2-2 ante Belgrano en Barrio Alberdi es que el equipo de Eduardo Coudet dejó escapar dos puntos. El mediocampista Ricardo Centurión fue expulsado (doble amarilla) y se perderá el partido ante River, la semana próxima, en el Cilindro de Avellaneda.

El arquero Juan Musso, en contra de su valla, abrió la cuenta para el Pirata a los 27 minutos del primer tiempo.

Apenas 2’ mas tarde, Ricardo Centurión consiguió la igualdad. En el complemento, Leonardo Sigali le dio la ventaja a la Academia. Mientras que a los 16’ Marcelo Benítez, de tiro libre, estampó lo que fue el empate final.

Con este resultado, Racing trepa a la cuarta posición con 36 puntos y se ubica a 11 de Boca, el actual líder. El elenco cordobés alcanzó las 31 unidades.

Empate en el Ducó

En la reanudación de la Superliga, tras la fecha Fifa, Huracán no pudo anoche adentrarse en zona de Copa Libertadores ni mejorar sustancialmente su promedio al empatar 1-1 en Parque Patricios con Banfield en un trámite no exento de polémica.

La controversia metió la cola a los 29 minutos del primer período, cuando Carlos Matheu pegó una patada a casi un metro de distancia de Nicolás Bertolo, quien increíblemente se tiró y motivó que Silvio Trucco cobrara penal.

A los 30, Darío Cvitanich lo cambió por gol con un disparo fuerte a la derecha de Marcos Díaz.

Pero el Globo hacía méritos para empatar, y la justicia llegó a los 12 del complemento cuando Daniel Montenegro, que había ingresado para el segundo tiempo, sorprendió a Iván Arboleda con un tiro a su izquierda débil y bajo pero tan preciso que pegó en el palo e ingresó coqueteando con la línea.

Después hubo chances para ambos bandos pero el marcador no volvió a moverse. Fue una igualdad entretenida, signada por los homenajes a René Houseman y un error que impactó en el resultado.

De esta manera Huracán acumula 34 puntos, pero se mantiene en zona de Copa Sudamericana. En tanto que Banfield alcanzó las 26 unidades en la competencia.