Independiente afronta un duro compromiso ante Atlético Tucumán

Independiente, que aún sueña con descontarle la ventaja al líder Boca para poder discutirle el título, recibirá hoy a Atlético Tucumán con la misión de ganar para acercarse, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 21 de la Superliga.

El “Rojo” será local este sábado a partir de las 20 con el arbitraje de Fernando Echenique y televisación de la señal de cable Fox Sports Premium.

Independiente tiene 36 puntos, aún está lejos de Boca (47), pero con la salvedad de que tiene un partido pendiente con San Lorenzo que jugará el miércoles próximo en Avellaneda, y que además recibirá al líder dentro de tres fechas y entonces podrá descontarle en forma directa.

Claro que Atlético Tucumán (26) no será un rival sencillo, pese a la racha adversa de cinco partidos sin éxitos, con tres empates y dos derrotas.

Por otra parte, Unión de Santa Fe, que cumple una muy buena campaña y está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana de 2019, recibirá a San Martín de San Juan, que estrenará como DT a Walter Coyette, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad mañana a la fecha 21 de la Superliga.

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 17.45 en la cancha de Unión, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la señal de cable TNT y TNT Sports.

En la jornada sabatina también se llevarán adelante los siguientes encuentros: a las 13.15, Vélez Sarsfield vs. Estudiantes (Facundo Tello); 13.15, Newell’s vs. Tigre (Juan Pablo Pompei) y a las 15.30, Gimnasia de La Plata vs. Argentinos Juniors (Ariel Penel).