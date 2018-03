River jugará con el equipo que le ganó a Boca

El entrenador Marcelo Gallardo aseguró ayer que el haber vencido a Boca por 2 a 0 y obtener la Supercopa Argentina influyó para que el equipo de River se desbloquee, a la vez que confirmó que jugará el mismo equipo que le ganó al elenco de La Ribera.

“Ganamos el partido mas importante que teníamos en el semestre y eso nos hizo desbloquearnos y fluir de otra manera”, señaló Gallardo, tras lo cual manifestó: “Van a jugar los mismos que le ganaron a Boca e intentaremos seguir con esta dinámica para funcionar mejor”.

Entonces River jugará ante Defensa y Justicia con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández; Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino y con vistas al partido en el cual River visitará a Defensa y Justicia mañana a las 11, indicó: “Es un horario atípico para nosotros, pero estamos con un plantel entusiasta y con buenas sensaciones por lo que vivimos en estos últimos diez días”.

“Esperamos ir a Florencio Varela a hacer un buen partido y creemos que, por lo que propone Defensa, que intenta jugar y tiene ambiciones ofensivas será un partido abierto”, expresó el técnico del elenco de Núñez.

Al ser consultado acerca del parate que hubo el fin de semana pasado debido a la fecha Fifa, Gallardo comentó: “A nosotros en muchos casos nos vino muy bien para poder recuperar jugadores y para afianzar ideas”.

Además manifestó: “Cuando el equipo no gana lo externo empieza a influir en lo interno y eso no puede pasar. Pensar en lo externo es una pérdida de energía y no hemos dejado que las cosas externas influyan en la salud del plantel en nuestra forma de trabajar”.

“Eso por ahí genera bronca porque nosotros en estos cuatro años siempre nos comportamos con la misma seriedad”, expresó, tras lo cual dijo: “Salgo a hablar cuando considero que lo tengo que hacer, después trato de enfocarme en lo mío”.

El técnico de River comentó luego: “Hay jugadores grandes en el plantel que marcan el camino, hay un grupo muy sano con una calidad humana notable y eso para mí facilita las cosas porque hace que nos enfoquemos en lo importante”.

En tanto, al hablar acerca de la clasificación para la próxima Copa Libertadores Gallardo señaló: “Vamos a hacer el intento de llegar a meternos en la zona de la próxima Libertadores y sino intentaremos ganar esta Copa Libertadores o la Copa Argentina”.