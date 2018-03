Biaggio lamentó la baja de Belluschi

El entrenador de San Lorenzo, Claudio Biaggio, lamentó ayer la ausencia del talentoso mediocampista, Fernando Belluschi, afectado por una tendinitis en la rodilla izquierda, y no se animó a confirmar si podrá contarlo para visitar a Independiente el miércoles próximo, en un partido postergado de la Superliga.

“En ese momento no lo tenemos y es una lástima porque es un jugador muy importante, que le aporta mucho al equipo. No puedo asegurar si estará con Independiente”, admitió en conferencia de prensa.

Belluschi, que ya había estado ausente en el último partido ante Olimpo de Bahía Blanca, volverá a ser reemplazado por Leandro Pipi Romagnoli dentro de una formación que mantiene una duda en el sector derecho de la defensa.

“Hoy se reincorporó Paulo (Díaz), que viene de jugar dos partidos en Europa (con la selección chilena). El cansancio del viaje siempre complica, lo voy a espera hasta el final", avisó el "Pampa", que en caso de no utilizarlo recurrirá a Marcos Angeleri.