David Trezeguet dijo que Argentina es “seria candidata” en Rusia

El franco-argentino David Trezeguet, campeón del mundo con el seleccionado galo en 1998, adelantó que Argentina es “seria candidata” en Rusia 2018.

“Argentina será una seria candidata en el Mundial”, afirmó el ex Juventus y River Plate.

“Tiene calidad de juego y a (Lionel) Messi, el mejor del mundo, y desde ahí todo es posible“, analizó.

Trezeguet, que tenía sólo 20 años cuando le tocó ganar el Mundial.

Contó que creció viendo al seleccionado de 1986 y que ellos lo marcaron de “por vida”.

El ex River Plate estuvo como invitado en el predio de la AFA en Ezeiza.

Más precisamente, en el evento del tour de la Copa del Mundo por Argentina.

Allí también estuvieron presentes varios ex jugadores campeones del Mundial 78 y del 86.