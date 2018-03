Giovanna Dell’Osso, una "guerrera" que jugará en Estudiantes de La Plata

Hablar del crecimiento del fútbol femenino ya no es noticia. Lo que no deja de sorprender son las historias que se van generando alrededor de este hermoso deporte.

Giovanna Dell’Osso tiene 23 años, es oriunda de Pergamino y defendió hasta hace muy poco tiempo la camiseta de la Unnoba en los torneos que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Su pasión y compromiso con el juego hoy le dieron una gran oportunidad, la de jugar en primera división para Estudiantes de La Plata. A continuación, su historia.

- ¿Qué recuerdos tenés de tus primeros contactos con una pelota de fútbol?

- Fueron en la cortada de mi casa y en un campo donde mis abuelos eran caseros. Con mis primos siempre jugábamos al 25, pateábamos al arco o solíamos hacer duelos de dos contra dos. Después le insistí a mi mamá para ir a algún club de mi ciudad a entrenar, empecé a los 12 años en Fomento Centenario y jugué también representando a Douglas Haig.

- ¿Qué te gusta de este deporte?

- Lo que me gustó fue que me sentía cómoda, feliz, tener una motivación. Al principio era solo un juego más allá de que me lo tomó siempre en serio y después se volvió un compromiso. Lo que me gusta es la manera en cómo nos desenvolvemos tanto deportivamente como socialmente, aprender cosas nuevas, porque es un continuo aprendizaje, relacionarse y socializar con gente nueva, la competencia y todo lo que el deporte en sí conlleva.

- ¿En qué posición te desempeñas y cómo te definirías como jugadora?

- Mi posición siempre fue defensora, de cuatro para ser más exacta, pero he pasado por varias posiciones dentro de la cancha, porque siempre estuve predispuesta a los pedidos del entrenador.

- ¿Cómo te sumás al equipo de la Unnoba?

- A Unnoba me sumé gracias a dos amigas que conocí en este ambiente futbolístico y con una de ellas también compartimos un grupo de amigas en común. Al principio empecé a acompañarlas en el campeonato nocturno, iba a apoyarlas y alentarlas desde afuera, después a medida que iban pasando las fechas tuve oportunidad de conocer a la mayoría del plantel. Ellas me motivaron, empecé a estudiar y a representar a la facultad en este hermoso equipo. Jugué un año.

- ¿Qué momentos lindos recordás junto al equipo de la Unnoba?

- Y mirá qué te puedo decir, siempre los hubo porque la calidad de personas que son es maravillosa, voy a estar siempre agradecida por todo lo que me brindaron en este lapso, porque en un año pasan muchas cosas y las que he vivido con todas ellas me quedaron grabadas para toda mi vida, me llevaría un montón contarlas pero desde anécdotas, risas a carcajadas, hasta llorar porque alguien planteaba la idea de irse o por tragos amargos de derrotas, he tenido la hermosa experiencia de jugar torneos con ellas, de hacer viajes inolvidables.

- ¿Cómo llegas a Estudiantes de La Plata?

- Tuve la posibilidad de irme a estudiar a La Plata, el Profesorado de Educación Física. Mi novio se tomó el trabajo de hablarle a una de las integrante del plantel de Estudiantes, la arquera, quien le dijo que iban a hacer pruebas para seleccionar jugadores, entonces fue así como llegué, me presenté y pasado un mes el director técnico me dijo que había quedado seleccionada.

- ¿Qué expectativas tenés en este nuevo equipo?

- Seguir creciendo tanto en lo futbolístico como en lo personal, poder cumplir mi función dentro de la cancha como jugadora y acompañar a mis futuras compañeras, ya que en este deporte no solo depende de uno.



- ¿Cuál es tu sueño dentro del fútbol?

- Crecer, tener más experiencias, esa ambición de querer más siempre respetando a la otra persona y de ganarme mi lugar merecidamente y de disfrutar de esa experiencia que voy teniendo día a día. También ojalá algún día pueda llevar la camiseta de Boca puesta y darle una alegría más a mi viejo, quien fue el que me generó ese sentimiento.