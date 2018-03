Delfino confirmó el equipo y dio la lista de concentrados

El entrenador de Sarmiento Iván Delfino tiene todo listo para visitar mañana a All Boys en el partido correspondiente a la fecha 21 del Campeonato de la B Nacional.

Fuera de lo deportivo, el choque será especial ya que este domingo el Verde estará cumpliendo 107 años de vida. Es por eso que el equipo de Delfino buscará un triunfo para la alegría de todos.

Por lo ensayado durante la semana, el once titular saldrá de memoria, con Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Juan Caviglia; Ignacio Cacheiro, Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

Además de esos once, la lista de concentrados está integrada por el arquero Manuel Vicentini; los defensores Ariel Kippes y Maximiliano Méndez; los volantes Renzo Spinaci y Gabriel Sanabria; y los delanteros Patricio Vidal, Joaquín Boghossian y Julián Brea.

La fecha 21 arranca hoy

Hoy

15.30: Flandria vs. Santamarina (Árbitro: Héctor Paletta); y Brown vs. Deportiva Riestra (Árbitro: Luis Lobo). 17.00: Ferro vs. Los Andes (Árbitro: Nazareno Arasa).

Mañana

14:35:TV (TyC Sports) Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Nueva Chicago (Árbitro: Ramiro López); 15.30: Guillermo Brown vs. Sp. Estudiantes (Árbitro: Jonathan Correa); y All Boys vs. Sarmiento (Árbitro: Pablo Echavarría); 17.05: Mitre vs. Quilmes (Árbitro: Diego Ceballos); 19: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. San Martín de Tucumán (Árbitro: Sebastián Ranciglio); y 19.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Árbitro: Pablo Dóvalo).

El lunes

20.00: TV (DirecTV) Instituto de Córdoba vs. Almagro (Árbitro: Pedro Argañaraz); y a las 21.05: TV (TyC Sports) Aldosivi vs. Villa Dálmine (Árbitro: Luis Álvarez).

El martes

21.05: TV (TyC Sports) Deportivo Morón vs. Boca Unidos de Corrientes (Árbitro: Bruno Bocca). Libre: Atlético de Rafaela.