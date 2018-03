Tevez: "Quiero jugar de enganche"

El líder futbolístico de Boca Juniors, Carlos Tevez, le envió ayer un mensaje al DT Guillermo Barros Schelotto, al expresar su preferencia por jugar "de enganche" y no de centrodelantero como lo ubica el Mellizo.

"Todos saben que no soy 9, si me dan a elegir quiero jugar de enganche para hacerme cargo de la conducción del equipo", optó .

"Acepto jugar de 9 porque el DT me lo pide y el equipo lo necesita, yo no me voy a plantar por eso. Lo entiendo a Guillermo, él me dice que quiere que agarre la pelota más cerca del área, donde puedo hacer daño", explicó.

"El técnico es el que toma las decisiones y uno tiene que tratar de hacer lo mejor para el equipo dentro de la cancha", asumió en relación a su posición dentro del equipo del líder de la Superliga.