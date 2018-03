Sarmiento, con la mente puesta en All Boys

Para Sarmiento el objetivo inmediato es All Boys, partido que jugará de visitante por la fecha 21 del Campeonato de la B Nacional. Contra el "Albo" el choque será el domingo, a las 15.30 y con el arbitraje Pablo Echavarría.

De cara al choque contra All Boys, Iván Delfino repetiría el mismo equipo que viene de lograr dos victorias consecutivas (1 a 0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y 1 a 0 ante Aldosivi).

Desde lo futbolístico, ante Aldosivi el Verde ha demostrado muchísima actitud. Quizás ante el "Tiburón" el equipo de Delfino haya jugado el mejor partido del torneo y esa circunstancia también hace suponer que el entrenador no tocará piezas para visitar a All Boys.

En definitiva, el Verde podría alinear a Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Juan Caviglia; Ignacio Cacheiro, Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

"Nuestro presente es positivo", dijo Passerini

El delantero de Sarmiento Lucas Passerini comentó que el presente de su equipo es "positivo" de cara al partido del domingo contra All Boys. "Nuestro presente es positivo porque le ganamos a un equipo que tiene un plantel de Primera División, con muchos nombres y jerarquía", apuntó en relación a la victoria del pasado sábado contra Aldosivi de Mar del Plata (1-0) en Junín.

“Tuvimos ocasiones para sumar más en el marcador, pero nos quedamos con los tres puntos y ahora, con los pies sobre la tierra, tenemos que enfrentar a All Boys", analizó.

El ex atacante de Estudiantes de Buenos Aires, Tigre, Quilmes y Comunicaciones contó: “Es un torneo raro y está todo muy peleado. El que sea más regular, eficaz y tenga menos errores es el que se va a llevar el premio al final. Estas cinco fechas que nos quedan son difíciles, todos los rivales están peleando por algo y hay que mantener el orden, estar concentrados".

Finalmente, Passerini valoró: "El grupo humano es muy bueno, me ayudó a adaptarme e integrarme y eso te facilita para rendir en la cancha. Creo que todo el equipo hace un esfuerzo grande, todos sabemos a lo que jugamos y eso me hace sentir cómodo y me facilita al jugar".

Los detalles de la fecha 21



Mañana

15.30: Flandria vs. Santamarina (Árbitro: Héctor Paletta); y Brown vs. Deportiva Riestra (Árbitro: Luis Lobo). 17.00: Ferro vs. Los Andes (Árbitro: Nazareno Arasa).



El domingo

14:35:TV (TyC Sports) Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Nueva Chicago (Árbitro: Ramiro López); 15.30: Guillermo Brown vs. Sp. Estudiantes (Árbitro: Jonathan Correa); y All Boys vs. Sarmiento (Árbitro: Pablo Echavarría); 17.05: Mitre vs. Quilmes (Árbitro: Diego Ceballos); 19: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. San Martín de Tucumán (Árbitro: Sebastián Ranciglio); y 19.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Árbitro: Pablo Dóvalo).



El lunes

20.00: TV (DirecTV) Instituto de Córdoba vs. Almagro (Árbitro: Pedro Argañaraz); y a las 21.05: TV (TyC Sports) Aldosivi vs. Villa Dálmine (Árbitro: Luis Álvarez).



El martes

21.05: TV (TyC Sports) Deportivo Morón vs. Boca Unidos de Corrientes (Árbitro: Bruno Bocca). Libre: Atlético de Rafaela.