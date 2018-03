Guillermo recuperó a Ábila e iría con un solo cambio

Ramón Ábila, delantero de Boca Juniors, se entrenó este miércoles en forma normal y todo indica que estaría desde el comienzo ante Talleres de Córdoba el domingo en la Bombonera, en un partido clave por la 21ra. fecha de la Superliga del fútbol argentino entre el puntero y su escolta.

Ya sin rastros de la molestia que arrastraba en el aductor, “Wanchope” Ábila volvió a entrenarse a la par del grupo.

A diferencia del martes, esta vez no se tomaron precauciones: lo hicieron participar en la totalidad de la práctica, incluso en la parte intensa y será titular contra Talleres.

En el primer entrenamiento de la semana, el cuerpo técnico no quiso arriesgarlo y lo mandó al gimnasio, donde se incrementó la intensidad de los trabajos.

Si bien el director técnico Guillermo Barros Schelotto lo definirá recién el sábado, el Xeneize tendría una sola modificación respecto del que igualó 1 a 1 hace diez días ante Atlético Tucumán de visitante: la inclusión de Emanuel Reynoso por el lesionado Carlos Tevez, pero en una posición de enganche y no de interno como lo hizo en otras oportunidades.

Sería entonces el reemplazo de Cardona: jugará suelto, sin una posición fija, pero con tendencia a tirarse hacia la banda izquierda.

Así, el posible once del puntero del torneo será con Agustín Rossi, Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Emanuel Reynoso; Cristian Pavón y Ramón Ábila.

De esta manera, se confirmaría la presunción de que Emmanuel Más seguiría siendo el marcador lateral a pesar de que Frank Fabra ya cumplió con la fecha de suspensión por llegar a las cinco tarjetas amarillas.

Vale recordar que el lateral colombiano -quien el martes no jugó para la selección “cafetera” en el amistoso ante Australia que terminó 0 a 0 en Londres- viene de una floja actuación en la final de la Supercopa que Boca perdió por 2 a 0 ante River.

El partido entre Boca Juniors, líder de la Superliga, y su escolta, Talleres, a jugarse el domingo a las 17.45 por la 21era. jornada del certamen, será arbitrado por Federico Beligoy, según surgió del sorteo realizado en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Beligoy, de 48 años, estará acompañado por los colaboradores Maximiliano Del Yesso y Javier Uziga.