A la Argentina le quedan dos amistosos previos al Mundial

El próximo partido de la Selección será el 30 de mayo ante Bolivia en la Bombonera, en lo que será, al mismo tiempo, el reencuentro luego del 6-1 vs. España y la despedida del público argentino, ya que al otro día el plantel viaja a Barcelona.

El 9 de junio será el último amistoso previo al Mundial, en Israel ante la selección local (94° del ranking y no clasificada a la Copa). Se jugaría en Tel Aviv. Al otro día, el plantel de 23 jugadores ya confirmados viajarán con destino a Bronnitsy, sede del búnker nacional de cara al Mundial. El debut será el 16 de junio contra Islandia en Moscú.

El 14 de mayo Sampaoli debe entregar la lista de 35 preseleccionados y el 4 de junio la lista definitiva de 23 jugadores.

Tras el debut ante Islandia en el mundial, el fixture oficial indica:

21 de junio - Segundo partido, vs. Croacia.

26 de junio - tercer partido, vs. Nigeria.