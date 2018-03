Reynoso entraría por Tevez y hay incógnitas por Ábila

Boca comenzó ayer su semana de trabajo con la certeza de que Emanuel “Bebelo” Reynoso jugará desde el arranque contra su ex club, Talleres de Córdoba, en reemplazo de Carlos Tevez, quien tiene una lesión muscular, aunque esa no sería la única variante del once que dirige Guillermo Barros Schelotto.

En tanto, Ramón Ábila no practicó con el resto de sus compañeros por tener una fuerte sobrecarga muscular y estaría en duda para el fin de semana. En caso de no estar al cien por ciento, “Wanchope” sería reemplazado por Walter Bou, quien ingresó en los últimos minutos ante Atlético de Tucumán y consiguió el gol del empate en la fecha anterior.

Esa podría ser la segunda variante, ya que Emmanuel Más seguiría como titular por el sector defensivo izquierdo. Frank Fabra, de flojo partido ante River, quien viene de una fecha de suspensión y que está en gira con la selección de Colombia, podría perder su lugar.

Para Guillermo, el ex jugador de San Lorenzo, incorporado en enero pasado, tiene más marca que el colombiano y considera que el equipo que dirige Frank Kudelka ataca muy bien por los extremos.

Allegados al cuerpo técnico insisten en que el jugador se retiró bien del último encuentro ante Atlético de Tucumán cuando fue reemplazado por Julio Bufarini. Y aunque no lo dicen públicamente, tienen dudas sobre qué hizo Tevez en su periplo de descanso en la ciudad de Alta Gracia, donde se lo vio jugando al Golf en la zona de Potrerillos junto con familiares y amigos.

Voces cercanas al delantero dicen que el “Apache” tenía una molestia después del partido contra el “Decano” tucumano y que se resintió cuando hacía bicicleta en el gimnasio, en la vuelta a las prácticas el miércoles pasado.

Lo concreto es que el jugador, quien volvió de China este año para cumplir su tercer ciclo en Boca, se perderá los encuentros ante Talleres, Defensa y Justicia y posiblemente el de Independiente, todos por la Superliga; y también los de Junior de Barranquilla y Palmeiras por la Copa Libertadores.

El plantel boquense se entrenó por la mañana en el predio Pedro Pompilio, en donde realizó una primera media hora de gimnasio y luego fútbol en espacios reducidos.

Junto a Tevez estuvo en kinesiología Edwin Cardona, que padece una distensión en el aductor derecho y que es muy difícil que pueda llegar para jugar con Junior por la Copa Libertadores el miércoles 4 de abril.

En la jornada de mañana se reincorporarán los seleccionados Cristian Pavón y Pablo Pérez, del seleccionado argentino; Nahitan Nández de Uruguay; y Frank Fabra y Wilmar Barrios del combinado colombiano.