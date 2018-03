Con el sueño intacto

En Sarmiento todo es optimismo. Es que el equipo de Iván Delfino volvió a la senda ganadora y restando cinco fechas para el final del torneo está en zona de reducido, con la clara posibilidad de pelear por el campeonato.

En esta recta final, al Verde le quedan cinco finales, cinco batallas que serán determinantes. Pero, homenajeando al querido "Mostaza" Merlo, la historia parece escribirse paso a paso, partido a partido.

El objetivo inmediato será All Boys, de visitante. Contra el "Albo", el choque se iba a jugar el sábado, pero ayer la AFA reprogramó el duelo para el domingo, manteniendo el horario de las 15.30. El motivo del cambio se argumenta en que Vélez Sarsfield jugará de local el sábado a las 13.15 ante Estudiantes de La Plata, circunstancia que le impediría al personal policial la cobertura de ambos encuentros.

En definitiva, el cambio de día le dará un tiempo más de recuperación a los muchachos de All Boys que jugaron el lunes, de visitante ante Quilmes, recordando que frente al "Cervecero" el "Albo" obtuvo una importante victoria por 3 a 2.



También, ante la reprogramación del partido, el cuerpo técnico que encabeza Delfino cambió el esquema de tareas ya que tendrá un día más de trabajo. Hoy, el plantel se entrenará por la tarde en el predio "Ciudad Deportiva", donde el DT realizaría el primer ensayo de fútbol. Mañana y el viernes las prácticas serán en el Estadio "Eva Perón", el sábado por la mañana los movimientos volverán a realizarse en "Ciudad Deportiva" y en horas de la tarde la delegación estaría partiendo rumbo a Capital Federal.

De cara al choque contra All Boys, Delfino tiene la posibilidad de repetir el mismo equipo que viene de lograr dos victorias consecutivas (1 a 0 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y 1 a 0 ante Aldosivi). No obstante, entre hoy y mañana se sabrá si el DT respeta la vieja leyenda futbolera que recomienda: "Equipo que gana no se toca".

Desde lo futbolístico, ante Aldosivi el Verde ha demostrado muchísima actitud. Quizás ante el "Tiburón" el equipo de Delfino haya jugado el mejor partido del torneo y esa circunstancia también hace suponer que el entrenador no tocará piezas para visitar a All Boys.

En definitiva, el Verde podría alinear a Fernando Pellegrino; Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré y Juan Caviglia; Ignacio Cacheiro, Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

De esta manera, en la recta final, el sueño del Verde está intacto, el objetivo es el ascenso y quedan cinco finales para intentarlo.

Los detalles de la fecha 21

Ayer quedaron oficializados los días, horarios y árbitros de los partidos de la Fecha 21 del Nacional B.

Sábado 31/03

15.30: Flandria vs. Santamarina (Árbitro: Héctor Paletta); y Brown vs. Deportiva Riestra (Árbitro: Luis Lobo). 17.00: Ferro vs. Los Andes (Árbitro: Nazareno Arasa).

Domingo 01/04

14:35:TV (TyC Sports) Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Nueva Chicago (Árbitro: Ramiro López); 15.30: Guillermo Brown vs. Sp. Estudiantes (Árbitro: Jonathan Correa); y All Boys vs. Sarmiento (Árbitro: Pablo Echavarría); 17.05: Mitre vs. Quilmes (Árbitro: Diego Ceballos); 19: Juventud Unida de Gualeguaychú vs. San Martín de Tucumán (Árbitro: Sebastián Ranciglio); y 19.30: Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy (Árbitro: Pablo Dóvalo).

Lunes 02/04

20.00: TV (DirecTV) Instituto de Córdoba vs. Almagro (Árbitro: Pedro Argañaráz); y a las 21.05: TV (TyC Sports) Aldosivi vs. Villa Dálmine (Árbitro: Luis Álvarez).

Martes 03/04

21.05: TV (TyC Sports) Deportivo Morón vs. Boca Unidos de Corrientes (Árbitro: Bruno Bocca). Libre: Atlético de Rafaela.