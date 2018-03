“Es ahora o nunca”, asumió el crack

El astro Lionel Messi asumió que la generación de jugadores que encabeza en el seleccionado argentino tiene “ahora o nunca” la oportunidad de ganar un Mundial, a 79 días del inicio de la competencia en Rusia.

“Es ahora o nunca porque no hay otro más; puede ser el último. Hay que tomarlo de esa manera y aprovechar la chance”, manifestó Messi en diálogo con Fox Sports.

El goleador histórico del seleccionado argentino, con 61 tantos, aseguró que tanto él como el resto de sus compañeros asume al próximo campeonato del mundo como “la última oportunidad” luego de las derrotas en Brasil 2014 y las ediciones de la Copa América en 2015 y 2016.

“Se va una generación importante, se van a cambiar muchos jugadores y nos preparamos de la mejor manera. En las Eliminatorias no pudimos prepararnos bien y ahora hay que llegar con todo”, indicó Messi.

El crack rosarino aseguró que se siente “espectacular” de cara al Mundial Rusia 2018 y que prefiere jugar dos partidos por semana: “Estoy acostumbrado a eso porque cuanto más juego, mejor me siento”.<