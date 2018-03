Holan opinó que el abuso de menores “es un tema de la sociedad”

El DT de Independiente, Ariel Holan, se refirió a la investigación sobre una red de trata y abuso de menores que funcionaba en el club con chicos de la inferiores y consideró que el tema “está tapado en la sociedad”.

“No me sorprendió enterarme de esto, porque es un problema que está tapado. Este problema no es sólo en Independiente, esa es mi mayor preocupación”, advirtió el técnico en una entrevista en el canal América.

“Cuando pasan estas cosas hay que rever todos los mecanismos de prevención. Esto nos puede pasar en casa, con cualquiera de nuestros hijos, que lo agarra alguien por Facebook”, consideró.

Y repitió: “No me sorprende por la sociedad en la que vivimos”. Y mencionó un episodio que el propio entrenador vivió cuando aún no dirigía en Primera División: “Trabajé muchos años en el club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Y cruzaba a tomar el colectivo y esto estaba a la vista de todos. Estas redes están en todos lados, pero sobre todo atrapan a gente vulnerable”.

Holan acentuó la importancia de proteger a los menores en el ambiente interno del fútbol: “Es un hecho social del que no se toma envergadura. Hay chicos vulnerables que llegan del interior, incluso con la presión de jugar bien para salvar a la familia. Es complicado el mundo del futbolista”.

Por el caso hay dos detenidos: el árbitro Martín Bustos y su abogado, que destruyó un celular clave para la investigación y ahora está imputado por “encubrimiento agravado”.