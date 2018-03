La victoria de All Boys, el próximo rival de Sarmiento

Anoche, All Boys, próximo rival de Sarmiento, le ganó a Quilmes de visitante por 3 a 2 en uno de los encuentros que cerró la fecha 20 del torneo de la B Nacional.

Desde el comienzo del partido, el "Albo" se sintió cómodo con el planteo, ya que decidió regalarle la pelota a un "Cervecero" que nunca supo cómo administrarla y sólo apeló a jugadas individuales. De esta manera, la visita halló a los 12 minutos el 1-0 por medio de Leandro Barrera.

Y cuando se iba el primer tiempo, Braian Lluy aprovechó un desvío que quedó en el área rival y le dio el empate transitorio al Cervecero. Hasta ese momento, una parda que parecía ser justa. Aunque en el complemento, volvió Quilmes a dormirse en el inicio: Sebastián Ibars saltó más alto que todos y metió el 2-1 tras un corner.

Mario Sciacqua buscó apelar a las modificaciones para encontrar algún cambio en el equipo. Una vez más la defensa terminó de sellar el marcador: Hugo Soria le comió la espalda a Federico Álvarez y los de Floresta extendieron aún más la diferencia; y, por último, a los 85, Leandro González puso el descuento final para el local.

All Boys formó con Nahuel Losada; Emilio Porro, Sebastián Ibars, Emir Faccioli (Vázquez), Gastón García; Hugo Soria, Darío Stefanatto, Cristian Canuhé, Leandro Barrera; Maximiliano Salas y Martín Giménez (Sandoval).

El empate de Agropecuario

Argentino Agropecuario de Carlos Casares empató anoche sin goles ante Ramón Santamarina en Tandil y dejó pasar la chance de alcanzar el liderazgo del certamen. El partido se jugó en el estadio Municipal General San Martín de Tandil y fue arbitrado por Ariel Suárez.

Agropecuario tomó la iniciativa, tuvo la pelota y buscó acercarse con mucha gente al área contraria, aunque le faltó profundidad y solo se acercó a través de envíos aéreos o remates de media distancia, como uno de Cristian Barinaga que se fue sobre el travesaño.

A Santamarina le costó progresar y apenas pudo hacerlo en algún contragolpe o ataque esporádico, y en ese contexto llegó con un cabezazo de Ángel Prudencio que contuvo Germán Salort.

El complemento siguió con la misma postura y también volvieron a escasear las situaciones de gol: apenas un centro desde la izquierda para el visitante que no pudo conectar de cabeza Lucas Vesco 'abajo del arco' y un remate exigido por la marca de Gonzalo Urquijo de frente al arco que controló Joaquín Papaleo.

Los árbitros de la fecha 21

La Comisión Arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó ayer los jueces de los encuentros correspondientes a la vigésima primera fecha de la B Nacional, en la que Sarmiento visitará a All Boys el sábado, desde las 15.30 y con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Los encuentros: Deportivo Morón vs. Boca Unidos de Corrientes, Bruno Bocca; Mitre de Santiago del Estero vs. Quilmes, Diego Ceballos; All Boys vs. Sarmiento, Pablo Echavarría; Aldosivi vs. Villa Dálmine, Luis Álvarez; Independiente Rivadavia vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Pablo Dóvalo; Ferro Carril Oeste vs. Los Andes, Nazareno Arasa; Brown de Adrogué vs. Deportivo Riestra, Luis Lobo Medina; Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Estudiantes de San Luis, Jonathan Correa; Flandria vs. Santamarina, Héctor Paletta; Agropecuario de Carlos Casares vs. Nueva Chicago, Ramiro López; Juventud Unida de Gualeguaychú vs. San Martín de Tucumán, Sebastián Ranciglio; y Instituto de Córdoba vs. Almagro, Pedro Argañaraz.