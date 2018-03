Messi no se entrenó con el plantel tras arribar a Madrid

El delantero del Barcelona, Leo Messi, fue el gran ausente en el entrenamiento que la selección argentina de fútbol completó ayer en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas.

El rosarino, que el viernes no participó en el triunfo (2-0) ante el combinado de Italia en un amistoso disputado en Manchester, realizó trabajos regenerativos en el hotel Eurostar Tower, donde se aloja la selección que dirige Jorge Sampaoli durante su estancia en la capital española.

Leo Messi arrastra molestias musculares en los isquiotibiales y en el aductor, lo que le privó de minutos en el primer compromiso de la selección argentina en esta gira, que asimismo contempla otro amistoso ante la escuadra española el martes 27 de marzo en el estadio Wanda Metropolitano.

Los titulares hicieron trabajo de recuperación y los suplentes se ejercitaron a un ritmo más intenso sobre el césped de la ciudad deportiva de Valdebebas.

Ya no forman parte del plantel que está a las órdenes de Jorge Sampaoli en esta concentración Sergio Agüero y Ángel di María. Los dos jugadores, del Manchester City y del Paris Saint-Germain respectivamente, fueron liberados por sendas lesiones.

Ángel Di María, titular ante el conjunto italiano, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho. Sergio Agüero no compitió, ya que se está recuperando de una dolencia en la rodilla izquierda.