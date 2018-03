“Si no venía el Pipa, mejor”, bromeó Sergio Agüero

Sergio Agüero se refirió ayer a los más diversos temas sobre la Selección Argentina, tras la victoria por 2-0 ante Italia y antes de enfrentar a España el martes en Madrid.

Acerca del Mundial de Rusia, no eludió las exigencias del público: “La deuda se paga saliendo campeones del mundo”, y confesó en lo personal: “Existe el miedo a lesionarse tan cerca del Mundial”.

Además, continuó reflexionando sobre su situación: “Si jugaran los amigos de (Lionel) Messi yo no hubiera sido tanto suplente”. Y bromeó sobre el retorno de Gonzalo Higuaín: “Si no venía Pipa tal vez mejor, así tenía más minutos...”

Por último, recordó el peor momento de la Pulga en la Selección: “Cuando renunció Lio lo mejor era no hablarle. Por suerte volvió”. Y aseguró sobre su entrenador en Manchester City: “(Pep) Guardiola ya es argentino. Hincha por España y por Argentina” .

Por su parte, España, que igualó el viernes con Alemania (1-1) en la ciudad de Dusseldorf tendrá una baja para el amistoso frente al combinado de Argentina, ya que fue liberado el mediocampista David Silva, compañero de Agüero en el Manchester City inglés.

Silva fue reemplazado a los 26 minutos del amistoso con los teutones por Lucas Vázquez, y según informó la Federación Española de Fútbol (FEF) fue liberado “por motivos personales”.

Argentina jugará en Madrid el último amistoso antes de que el DT Sampaoli dé a conocer la nómina definitiva de 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia.

La Copa del Mundo se jugará entre el 14 de junio y el 15 de julio, y la Argentina integrará el Grupo D junto a Islandia, Croacia y Nigeria.