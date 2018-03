River consiguió un claro triunfo frente a Universidad de Chile

Con mayoría de suplentes, River derrotó ayer a Universidad de Chile por 3 a 0, en un amistoso disputado en Santiago. Los goles del equipo de Marcelo Gallardo fueron anotados por Rafael Santos Borré, en dos ocasiones y por Nicolás De La Cruz de penal.

En los primeros instantes del partido, River intentó presionar en el campo rival y comenzar a hacer circular la pelota. La primera ocasión del encuentro llegó con intento lejano de Nicolás De La Cruz que el arquero Fernando De Paul controló sin esfuerzo. En la siguiente, para Universidad de Chile, fue Germán Lux quien respondió de manera correcta.

Las dos más claras estuvieron en los pies de Rafael Borré. El delantero colombiano no pudo definir ante una asistencia de Exequiel Palacios y luego erró una increíble: dejó en el camino al arquero local y con el ángulo un poco cerrado no logró marcar el primero para el Millonario. Universidad de Chile avisó antes del cierre con un disparo de Francisco Arancibia.

El segundo tiempo comenzó con una gran intervención de Germán Lux en un mano a mano por derecha de Universidad de Chile, pero el Millonario respondió rápidamente con un genial pase de Palacios a Borré, quien fue derribado por el arquero cuando se iba en una gambeta larga. De La Cruz se hizo cargo de la pena máxima y gritó el 1-0.

Universidad de Chile estuvo cerca del empate en una situación clara de Isaac Díaz y River también no pudo haber estirado la diferencia, como un mano a mano de Borré que no pudo definir. Sin embargo, el colombiano se desquitó con un tremendo derechazo tras pase de Carlos Auzqui desde la derecha.

El cierre del encuentro llegó en una aparición oportuna de Borré, quien aprovechó un pelotazo largo, se la punteó a De Paul y definió con el arco a su merced para sellar la victoria de River Plate en tierra chilena.