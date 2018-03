Origone, 100 Años de pasión

Habría que recorrer mucho nuestra Argentina, para encontrar una institución que llegue vigente a cien años de su fundación, en un pueblo de tan solo 900 habitantes.

Hoy no hay documentos que reflejen el nombre de los pioneros, que crearon el club Origone con el fin de servir a la comunidad y perdurar en la historia. Y lograron ambos objetivos. A través de las generaciones hubo mucha gente que se comprometió con los mandatos que tuvieron los iniciadores, para mantener viva la llama que motivó su creación.

El fútbol fue y es su pasión. Fue campeón tanto en la Liga Deportiva del Oeste como en la histórica Liga Independiente. Jugadores de la localidad, y un sinfín de nombres juninenses y de la zona, vistieron la camiseta. El último torneo lo consiguió en el año 2010. Anteriormente, en la década del '80 se había adjudicado un campeonato nocturno.

Su sede se encuentra en la calle Rivadavia, frente a otro edificio histórico como es el de la Sociedad Italiana. Allí funciona el bar, donde se juntan los amigos para compartir una copa y para jugar un truco o un mus. Además posee una cancha de fútbol y un complejo que tiene una pileta de natación, una cancha de fútbol cinco y una de paddle.





Sus Presidentes

Durante su historia fueron presidentes, Rodolfo Acerbo, Dante Salino, José María Pomés, Isidoro Pederiva, Néstor Macchiavello, Ercide David, Juan Marone, Nolberto Colonel, Juan José Gallegos, Luis Carlos Ferrari, Daniela Arbeleche, Daniel Belossi, Carlos Ratto, Marcelo León, Pablo Garozzo, Andrés Acerbo, Juan José Barile, Leonardo Corbanini y Roberto Centeno.

No lo fueron pero quedaron grabados, personajes como el “Vasco” Magueregui, Hildomar León, Américo y Rogelio Acerbo y Roberto Centeno, entre otros. Son recordados por su sello con el club.





Años lindos y difíciles

La institución vivió momentos donde estuvo en la cresta de la ola y temporadas muy difíciles, que por suerte con el compromiso de mucha gente, que tuvo el coraje en ese momento, pudo salvarlo. Por ellos hoy se llega a los cien años.

Daniel Belossi, a quien le tocó una época dura, es otra de las personas que siente algo especial por Origone. “En el momento que entré como Presidente, lo hice porque sentí el compromiso por el club y por Carlos Esper que ya no está entre nosotros. Él era el candidato.

Para mí, cada vez que tenía que hablar era un sufrimiento. Por suerte, nuestra querida y recordada Catalina Martinelli me armaba los discursos”, comentó Daniel, más conocido como “El Laucho”. Atento a sus palabras estaba Cristina, su hija, que siguió sus paso y vuelve a ser parte de la comisión. “Siempre ayudé. Desde chica me gustó estar en el club y seguí los pasos de mi papá”.

Un párrafo aparte para Ricardo García Alfaro. Quien fue médico de la localidad durante décadas en Roca. Trabajó muchísimo cuando se empezó con el proyecto del complejo. Juntó seguidores para poder lograr el objetivo.





El Gran DT

A la hora de hacer rodar la pelota nos trae a la memoria algunos de los técnicos que pusieron su granito de arena. En la larga lista aparecen: Aldo Riera, que además de su pasión por el fútbol cumplió un rol social muy importante y muy integrador, Miguel Angel “Chacho” Villafañe, Lucio Moyano, Luis Barrios, Cachi Gabrielli, Ricardo Cagiao, Luis Acerbo, Oscar Clerc, Julio Ferrari, Gustavo Merlo, Rubén Alcaraz, Marcelo Forzano, el último campeón, y en la actualidad, Roberto Ares y Héctor López.

Mención especial para Sergio Lippi y Norberto Cabañas que fueron pioneros en el trabajo de divisiones inferiores.





Figuras

Dos jugadores fueron figuras y trascendieron las fronteras rojinegras. Noel “el Ñato” Madama, jugó en la primera de Sarmiento, y Rodolfo Acerbo que jugó en Quilmes y en Sarmiento.

La primera y única dama presidente

Daniela Arbeleche finalizó su mandato hace apenas 20 días. Su compromiso con el color rojo y negro la llevó a tomar el mando en momentos complicados. Logró mantenerse en una actualidad dura. Trabajó para que los chicos de la localidad sigan practicando deporte y vistiendo la camiseta. Con su corta edad fue la única mujer en llegar a la presidencia.

“Me gustan los desafíos y tomé la posta. Me voy contenta de poder haber aportado lo mío, con un grupo que me ayudó. Lo que hice fue por los chicos y para que el club siga vivo”, comentó Daniela.

Actual Comisión

Presidente: Leonardo Corbanini

Vice: Alejandro Gómez

Secretario: Cristina Belossi

Prosecretario: Miguel Corbanini

Tesorero: Héctor Bianco

Protesorero: Yanina Liceaga

Vocales: Lisandro Esper, Pedro León, Fernando Acerbo, Diego Guzzo, Ezequiel Reynoso, Robertino Mouras.

Vocales suplentes: Johann Pietkowsky, Agustina Rao, Rosa Cardozo y Adrián Ratto.

El material de la nota y las fotos fueron aportados por el periodista Mauricio Mansilla.