Juan Ernesto Marone es el más longevo de los 12 ex presidentes que están en vida. A sus 84 años, muy bien llevados, sigue sintiendo la misma admiración por Origone como en su juventud. Hablar del club con él llevaría días, por todas las historias vividas en la institución.

“Origone fue parte de mi vida” comenta Juan en la extensa charla que mantuvo con 'Democracia'. Segundos más tarde comenta cómo llegó a la presidencia. “Fue un momento en donde nadie quería agarrar y yo menos. Se llevó adelante una asamblea y hubo 12 personas elegidas para repartir los cargos. Pedí la palabra y dije señores al que le toca le toca y debe agarrar. Cuando se contaron los votos salió mi nombre y no me quedó otra. Así arranque y estuve 8 años.

Lo primero fue acomodar la Personería Jurídica, nos empezamos a meter de lleno en el fútbol, compramos el terreno donde hoy funciona el complejo y logramos el campeonato nocturno. En ese tiempo me desligué de mis compromisos, mis intereses, le saqué tiempo a mi familia por el club, pero no estoy arrepentido porque en mi paso por el mundo creo haber dejado algo”.

Ante la consulta de lo que significa Origone para la gente no local, Marone respondió: “La gente de Junín, los jugadores, todos querían jugar acá. Sabían que se los atendía muy bien y que se comía mucho fiambre” (risas).



La Fiesta del Fiambre

Sobre la tradicional fiesta, Juan habló con mucha precisión porque fue su otra pasión, la de hacer los ricos embutidos. “Fue una idea que trajo Luis María Pichi. En Roca había mucha gente que facturaba y nos convenció. Primero se hizo con todas las instituciones y luego la realizó siempre Origone”.