Mariano Moreno recibirá el lunes a Atlético de 9 de Julio

Mariano Moreno tiene sus ilusiones intactas. El club que integra la Región Pampeana Norte y que representa a Junín en el Torneo Nacional Federal C comenzará este lunes a jugar la llave de cuartos de final, recibiendo a Atlético 9 de Julio, en el Estadio Raúl "Vasco" Barcelona, a partir de las 21. El árbitro de este choque será Alejo Cid, de Pergamino.

El conjunto Albinegro que conduce el "Hueso" Fabián Cóppola viene de superar en los octavos de final a Argentino de Lincoln y ahora tendrá un compromiso dificilísimo. El primer partido de la llave se jugará este lunes en nuestra ciudad y la vuelta será en 9 de Julio, el 1 de abril.

Los choques por cuartos de final arrancarán hoy, a las 16, cuando se enfrenten Social Ramallo de San Nicolás vs. Paraná Fútbol Club de San Pedro. El resto de los partidos de la Región Pampeana Norte se completarán mañana con los cruces entre Racing de Colón vs. Juventud de Rojas; y 9 de Julio de Chacabuco vs. Regatas de San Nicolás.