Manuel Lanzini fue autocrítico con su rendimiento

Manuel Lanzini, después del 2-0 de Argentina sobre Italia en el que se despachó con un golazo. Sin embargo, su análisis tuvo pinceladas de autocrítica.

“Me sentí bien, cómodo, por momentos no pude agarrar la pelota, pero son situaciones del partido. Cuando me metí un poco más adentro encontré los espacios, donde me dijo Jorge (Sampaoli), atrás del cinco. Me sentí bien físicamente y es importante, creo que voy a ir mejorando con el tiempo", reflexionó.

Respecto a lo colectivo, el volante definió: "Hicimos un buen partido, por momentos se vio buen fútbol, fue un gran partido". Y recordó su gol: "Es una pelota que me da el Pipa (Gonzalo Higuaín), los defensores justo retrocedieron un poco y la agarré de lleno".