“El equipo fue equilibrado en todas las líneas”, dijo Diego Martino, técnico del campeón Villa Belgrano

Aún con la alegría del campeonato ganado de manera invicta a flor de piel, Diego “Pipo” Martino, el director técnico del primer equipo del Club Atlético Villa Belgrano que anteanoche se corono campeón al vencer por penales al elenco de Independiente (en el estadio del Club Atlético Mariano Moreno), expuso sus vivencias en diálogo con “Democracia”.

Inicialmente, el coach señaló que “Las sensaciones son de mucha alegría tras la coronación, disfrutando con los amigos, que son los que apoyan siempre, al igual que la familia, que es el pilar de mi vida. Les agradezco por todo el aguante que me tienen, por el sacrificio que hacen para que yo pueda hacer lo me gusta, tanto mi esposa, Paula Verónica Pedrozo, como a mis hijos, Lucía y Lucas Martino”.

A la hora de analizar cómo el CAVB llegó a lograr un nuevo título, con la obtención del certamen nocturno 2018 “Norberto ´Turco´ Asef” organizado por la Liga Deportiva del Oeste, el coach villista destacó que “El equipo fue equilibrado en todas las líneas, con una delantera con mucho nivel y precisión a la hora de definir los partidos”, reconociendo luego que “El rival más difícil fue Rivadavia de Junín, al que enfrentamos en una instancia complicada de eliminación, porque el que perdía quedaba afuera y encima, era el clásico. Ese día no jugamos bien, pero lo importante fue que se ganó”.

Tras comentar, en cuanto a sus dirigidos, que “Me sorprendió mucho Gastón Rocha, un ´5´ bárbaro, con un despliegue terrible, mientras que Germán y Leandro Milla son la mística villera”, Diego Martino se refirió a lo que se viene.

Para el inicio del certamen oficial liguista 2018, a comenzar a mediados de abril, “Pipo” informó que “”El sábado (mañana) nos juntamos con los directivos para definir el plantel y organizar el año. El plantel, en tanto, descansa hasta el lunes. Se van alrededor de seis, siete jugadores, pero también se van a incorporar algunos chicos”, remarcó.

Finalmente, el entrenador del Club Villa Belgrano envió sus felicitaciones “A los jugadores y directivos, que trabajan muchísimo por el club. Y un párrafo aparte para mi cuerpo técnico, ya que son de primera, el profesor Gastón Lonzo y Sergio Balbi, mi ayudante técnico”, cerró la entrevista el entrenador coronado campeón como director técnico de Villa Belgrano.

El presidente y el ayudante de campo

Por el lado de la dirigencia, el presidente Diego Iáculo manifestó tras la emocionante definición con disparos desde el punto del penal:

“Estamos felices, se trabajó mucho para esto. Todos trabajaron cada día y esto va para los jugadores, los hinchas, para todos. Las finales son trabadas, se complican, y Villa llegó bien, sin que le hagan goles en los últimos partidos y encima, terminamos invictos”, vociferó el máximo dirigente de la institución.

En tanto, Sergio Balbi, ex jugador, ex técnico y actual ayudante de campo del entrenador Diego “Pipo” Martino, dijo al cabo del partido del miércoles:

“Este es un grupo de 26/27 personas, entre jugadores y cuerpo técnico, que se propuso clasificar primero y luego, ganar el torneo. El partido no fue lindo, no fue vistoso, pero supimos ganarlo en los penales y se logró el objetivo. De octavos de final en adelante se dio lo más difícil, porque el que perdía quedaba afuera y pudimos llegar a la final. Salió todo como nos propusimos y no tengo dudas que de afuera, como me tocó ahora, se sufre más (que cuando jugaba) y también se disfruta mucho”, cerró el “Nene” Balbi, un “histórico” de Villa Belgrano.