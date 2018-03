El fútbol está de luto: falleció el “Loco” René Houseman

El ex futbolista René Orlando Houseman, emblema de Huracán, campeón del mundo con el seleccionado nacional en la Copa de Argentina 1978 y uno de los más geniales “wines” que se recuerden, falleció ayer a los 64 años víctima de un cáncer que lo aquejaba desde hacía tiempo.

El ex delantero del Globo, River e Independiente, entre otros clubes, estaba internado desde hace unos días en el Sanatorio Finochietto, en la Capital Federal, donde luchaba contra un cáncer de lengua, según confirmaron fuentes médicas.

“El Loco” había nacido en Santiago del Estero el 19 de julio de 1953, pero se radicó en Capital Federal y pese a ser hincha de Excursionistas, inició su carrera en el rival del barrio, Defensores de Belgrano, después llegó la explosión en Huracán, River, Colo Colo de Chile, Independiente y por fin en su ocaso Excursionistas.

Houseman jugó el Mundial de Alemania 1974 y también el de Argentina 1978, siendo una de las figuras de aquél equipo dirigido por César Luis Menotti.

La muerte de Houseman llegó ocho días después de la de otro campeón del mundo, el formoseño Rubén Galván, ex futbolista de Independiente e integrante del plantel del seleccionado de 1978, quien falleció a los 65 años el 14 de marzo último.

Houseman es el tercero de los 43 futbolistas argentinos campeones del mundo en 1978 y 1986 que fallece: el primero fue José Luis Cucciufo, quien se consagró en México y murió en diciembre de 2004 en un accidente cuando se le disparó accidentalmente el arma que maniobraba cuando se encontraba de caza, y el segundo el mencionado Galván.