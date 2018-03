“Si el penal se lo daban a Boca, era un escándalo”

El presidente de Boca, Daniel Angelici, habló de todo a una semana del partido que desencadenó el caos, la derrota ante el Millonario. Admitió haberle dicho a los jugadores que con la derrota entraron en la historia aunque negó haberla adjetivado de “negra”. Y sin caerle al árbitro Patricio Loustau, opinó que si ese penal “finito” se lo hubieran dado al Xeneize “habrían hablado de la AFA y del Presidente de la República”.

Las frases destacadas de Angelici se pueden sintetizar de la siguiente manera:

- “Superada la bronca, tenemos que pensar en el torneo, en la Libertadores, en la Copa Argentina, en todos los objetivos que tiene Boca. El primero era la Supercopa y no lo pudimos lograr, ahora tenemos que afrontar los otros”.

- “Nos mantenemos en la punta pero muchas veces lo hacemos sin jugar bien, y cuando no jugás bien tenés más posibilidades de perder. River venía peor que nosotros pero estos partidos son así, son clásicos y son distintos”.

- “El primer tiempo fue malo; en el segundo se mejoró, Boca pudo empatarlo, pero llegó ese contragolpe, se pusieron 2-0 y se terminó el partido”.

- “Sí fui a hablar con los jugadores, y dejé pasar un día porque soy un ser humano y estaba muy caliente. Hablé para decirles lo que vi del partido. No les dije lo de ‘historia negra’, pero sí que quedaron en la historia como quedó el gol de Suñé, que pasa tiempo e igual se recuerda”.