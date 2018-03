Bustos o Mercado y Romero o Caballero, las dudas del DT

El entrenador de la Selección Argentina no confirmó el once que estará desde el inicio en el primer amistoso de la gira pre mundialista, que se disputará ante Italia mañana a la tarde. Restan definirse el arquero y el lateral derecho, uno de los temas que afrontará hoy, cuando dará una conferencia de prensa.

De cara al enfrentamiento ante Italia, en la presentación de la Albiceleste en su gira por Europa, Jorge Sampaoli cuenta con dos dudas en el once inicial.

El esquema será un 4-2-3-1, en el cuál el casildense podría probar a Wilfredo Caballero en la portería y a Fabricio Bustos por el carril derecho.

Se estima que tanto el arquero del Chelsea como el lateral de Independiente tendrán minutos desde el comienzo en alguno de los dos cotejos. Vale señalar, luego del enfrentamiento ante la “azzurra”, el martes la Selección Argentina jugará con España, en Madrid.

No está definido si Bustos y Caballero harán de titulares este viernes o en el Wanda Metropolitano, escenario para el choque ante “la furia roja”.

Además, el entrenador argentino llevó a cabo una variante más en el equipo que planteó en el entrenamiento del martes último: apareció Manuel Lanzini, ex River y actual West Ham por el sector derecho del mediocampo.

De ese modo reemplazó a Maximiliano Meza, una de las estrellas de Independiente de Avellaneda.

Con esto, el probable equipo titular de Argentina para enfrentar a Italia, mañana desde las 16:45, sería: Romero o Caballero; Bustos o Mercado, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Biglia, Paredes; Lanzini, Messi y Di María; Higuaín.

Según esta mirada, salvando la duda, en la defensa formarán Federico Fazio, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Cuatro en el fondo, novedad de esta gira ya que de los ocho partidos del ciclo en seis puso tres defensores, en uno cuatro y en el siguiente, dos.

Leandro Paredes tendría así su oportunidad de ser por primera vez titular. Caso extraño el del volante del Zenit, presente en todos los partidos de la era Sampaoli pero con apenas 14 minutos ante Singapur (hizo un gol) y 7 contra Ecuador.

Mientras que Lionel Messi jugará de enganche, arriba lo harán el ex River Gonzalo Higuaín en su regreso (sólo jugó los primeros 45 minutos del debut ante Brasil) y el ex Central Ángel Di María.