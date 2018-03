“Tener a Messi es como contar con el ancho de espada”

El mediocampista del seleccionado argentino de fútbol Manuel Lanzini afirmó ayer que tener a Lionel Messi es como contar “con el ancho de espadas” en la previa del amistoso del próximo viernes ante Italia en la ciudad de Manchester, Inglaterra.

“Tener a Messi es como contar con el ancho de espadas. Es el mejor jugador del mundo y lo tenemos nosotros”, manifestó Lanzini.

Lanzini, de 25 años, se apunta como el socio de Messi para el primer partido del seleccionado argentino en el año como preparación para el Mundial Rusia 2018.

“Yo tengo que entender a Messi y no él a mí”, expresó Lanzini como idea que abarca al resto de sus compañeros para auxiliar al mejor futbolista del equipo.

“Leo es un jugador que no tiene palabras para describir. Nosotros tenemos que hacerlo sentir cómodo para que saque la diferencia, para que esté claro y resuelva los partidos”, dijo Lanzini.

El ex River Plate señaló que hará “todo lo posible” para que el crack rosarino se sienta “cómodo” ante el seleccionado italiano.