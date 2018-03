Delfino probó los titulares en el Verde para recibir a Aldosivi

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, comenzó a definir el equipo titular que recibirá en el Estadio "Eva Perón" a Aldosivi de Mar del Plata, este sábado, a las 19.05, en el partido correspondiente a la fecha 20 del Campeonato de la B Nacional y que será arbitrado por Pablo Dóvalo.

El DT del Verde encabezó el entrenamiento de ayer, donde puso en cancha al probable once inicial que intentará ganarle al "Tiburón" marplatense. En este primer ensayo de fútbol, Delfino alineó a Luis Yamil Garnier, Javier Capelli, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Juan Caviglia e Ignacio Cacheiro; Nicolás Miracco y Lucas Passerini.

Con esa formación, el entrenador de Sarmiento confirmó el regreso de Landa al primer equipo, luego de que el defensor cumpliera con su fecha de suspensión (cinco amarillas). De esta manera, a pesar de haber tenido un buen partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el pibe Kippes seguirá aguardando una nueva chance.





El que sí se mantendría entre los titulares es el volante Juan Caviglia, quien también tuvo un partido correcto en Mendoza y seguirá en el doble cinco junto a Farré.

Llegando a la fecha 20, el equipo de Delfino no ha podido aún conquistar a su público desde lo futbolístico. Es que Sarmiento ha tenido partidos muy buenos, aceptables y malos; pero pese a esa irregularidad el Verde ha sumado la suficiente cantidad de puntos como para llegar a la fecha 20 en condiciones de pelear por un lugar entre los equipos que jugarán el reducido.

En esta recta final del certamen, a Sarmiento le quedan cinco finales; el sábado de local ante Aldosivi (fecha 20), luego visitante de All Boys (21), recibe a Mitre de Santiago del Estero (22), visita a Deportivo Morón (23), local ante Rafaela (24) y en la última fecha (25) será visitante frente a Boca Unidos de Corrientes.

Continuando con la preparación, el plantel del Verde volverá a entrenarse hoy en el "Eva Perón", a las 17, en una jornada que será a puertas cerradas y en donde Delfino volverá a ensayar fútbol con el objetivo de encontrar el mejor funcionamiento.

La fecha 20 arranca mañana

Los días y horarios correspondientes a la vigésima fecha de la B Nacional son los siguientes: mañana, a las 14.00: Deportivo Riestra vs. Guillermo Brown; el sábado, a las 16.00: Villa Dálmine vs. Independiente Rivadavia; 17.05: (TV) Los Andes vs. Brown de Adrogué; 19.05: (TV) Sarmiento vs. Aldosivi de Mar del Plata; el domingo, a las 15.30: Estudiantes de San Luis vs. Flandria; 15.30: Nueva Chicago vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; 17.00: Gimnasia de Jujuy vs. Ferro Carril Oeste; 19.00: Boca Unidos de Corrientes vs. Mitre de Santiago del Estero; 19.00: (TV) San Martín de Tucumán vs. Instituto; y 19.05: (TV) Atlético Rafaela vs. Deportivo Morón; y el lunes 26 cierran, a las 20.30: Santamarina vs. Agropecuario; y 21.05: (TV) Quilmes vs. All Boys.