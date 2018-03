Ariel Holan, el optimista de la tabla de posiciones

Por más que el entrenador de Independiente, Ariel Holan, haya declarado que el final de la Superliga “está abierto”, en el mejor de los casos no parece que esa eventual apertura vaya a representar un guiño para su equipo, que apenas si pasó del empate con Tigre y ha quedado a 11 puntos de Boca.

Antes del compromiso del lunes por la noche en Victoria podía juzgarse que Independiente disponía al menos de la posibilidad de apostar a un pleno de muy difícil consumación pero imposible no.

Quedar a nueve y después a seis en caso de ganar también el partido con San Lorenzo, que el 4 de abril próximo completará la decimoquinta fecha, con el añadido de que en dos domingos consecutivos se las verá con los dos de arriba: el 8 con Talleres en el Mario Alberto Kempes y el 15 con Boca en el Libertadores de América.

Antes, el sábado 31 de marzo, recibirá a Atlético Tucumán y después de la trascendente seguidilla por el campeonato local, hará lo propio con Corinthians por la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, pese al entusiasmo de Ariel Holan va de suyo que Independiente ha quedado lejos de la conversación grande.

En el primer tiempo se puso en ventaja por intermedio de Silvio Romero, el Chino, que tras partir en posición adelantada rubricó de forma certera una precisa asistencia del ecuatoriano Fernando Gaibor, pero ni antes, ni después, ni nunca, Independiente estuvo en el control del juego y a salvo de zozobras.

No extrañó, entonces, que a veinte minutos del final los relatores se despacharan a gusto con el tópico de la ley del ex, toda vez que el empate de Tigre fue sellado por Federico González, el entrerriano que en diciembre de 2006 había debutado en Primera con la camiseta del Rojo.

Así las cosas, Independiente dejó pasar un tren y Tigre sumó un punto valioso para la tabla de los promedios, en virtud de que pese a que las posibilidades de descender en esta Superliga son remotas, iniciará la temporada siguiente en el último lugar.

En el otro partido que el lunes cerró la vigésima fecha Unión superó con nitidez a Banfield y selló un merecido 2-0 en el estadio Florencio Sola, con goles de Omar Pittón y Franco Fragapane en la primera etapa.

De esta manera los albirrojos de Santa Fe consolidaron una buena posición con miras al ingreso a las copas internacionales de 2019 y Banfield, cuya principal figura, Darío Cvitanich, se expresó contrariada (“regalamos un tiempo”), ha perdido terreno y descendido al puesto 17.

De momento los clasificados a la Libertadores serían Boca, Talleres, Godoy Cruz, San Lorenzo e Independiente;, y a la Sudamericana, Racing, Unión, Huracán, Colón, Estudiantes y Argentinos Juniors. A la B Nacional bajarían Olimpo, Temperley, Arsenal y Chacarita.

Tras el receso forzado por las fechas FIFA y los dos cotejos amistosos que afrontará la Selección Nacional, entre el viernes 30 de marzo y el lunes 2 de abril se desarrollará la fecha 21 de la Superliga.

Este será el orden de los 14 partidos: Viernes 30: Huracán-Banfield (a las 19) y Belgrano-Racing (a las 21). Sábado 31: Newell's-Tigre, Vélez-Estudiantes (13.15), Gimnasia-Argentinos (15.30), Unión-San Martín de San Juan (17.45) e Independiente-Atlético Tucumán (20). Domingo 1: Defensa y Justicia-River (11), Chacarita-Arsenal (13. 15), Patronato-Rosario Central (15.30), Boca–Talleres (17.45) y Lanús-San Lorenzo (20). Lunes 2: Olimpo-Temperley (19) y Godoy Cruz-Colón (21.15).