Violenta interna en la barra de River: dos heridos de bala

El triunfo ante Boca y la obtención de la Supercopa Argentina le dio a River una enorme paz dentro del campo de juego. Sin embargo, no sucedió lo mismo en las tribunas, donde dos bandos de Los Borrachos del Tablón, la barra brava del Millo, desataron una guerra que terminó, por ahora, con dos heridos de bala. Y la promesa, claro, de más y más violencia.

Envuelta en una feroz interna desde hace meses, la barra de River sumó un nuevo capítulo a su nefasta historia de enfrentamientos. O mejor dicho, dos. El primero sucedió minutos después del partido que el último domingo, en el Monumental, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo le ganó a Belgrano.

Mientras la mayoría de los hinchas se iban felices por la victoria y aún recordando el triunfo en el superclásico ante Boca, dos bandos de entre 30 y 40 personas se pelearon en la esquina de la avenida Monroe y Montañeses, a unas siete cuadras del Monumental. ¿El motivo? No está claro, pero todo sería a raíz del reparto del dinero por la reventa de entradas.

Según testigos, fueron diez minutos de golpes y corridas, que terminaron cuando intervino personal de la División de Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos de la Policía de la Ciudad.

Increíblemente no hubo detenidos, aunque sí un saldo de cinco heridos, tres de arma blanca y dos con traumatismo de cráneo producto de los golpes recibidos.

Pero lo más grave pasó ya en la madrugada del lunes, cuando alrededor de las 2 de la mañana, y en venganza de lo que había sucedido un rato antes, un grupo de la barra disparó, desde arriba de un auto, contra otro que se encontraba en la esquina de las calles Pampa y Lonardi, en la localidad de Beccar, partido de San Isidro.

Como consecuencia de ese ataque, según informó la agencia NA, resultaron heridas en las piernas dos personas: V.G.M, de 28 años, y J.P.A, de 21, quienes fueron trasladados al Hospital Central de San Isidro, donde recibieron las primeras curaciones y fueron dados de alta, ya que las lesiones eran leves.

El caso fue caratulado como “Lesiones leves” e interviene la Comisaría San Isidro 5ª de Beccar y la Unidad Funcional de Instrucción de San Isidro, a cargo de Matías López Vidal.

Si bien ningún dirigente habló del tema, se sabe que el sábado ya le habían advertido a la gente del Ministerio de Seguridad que algo podía pasar, ya que habían visto a algunos de los integrantes de la facción disidente de la barra merodeando el museo del club. Es más, hasta habrían acercado filmaciones para identificar a esas personas y corroborar que tienen derecho de admisión para concurrir al estadio.

Como sea, algo falló. Y la guerra sumó un nuevo capítulo.