Rivadavia de Lincoln tiene que ganar para evitar el descenso

En el Federal A, Rivadavia de Lincoln no liga. El domingo, el Albirrojo no jugó bien y volvió a perder. Esta vez, como local, contra Deportivo Madryn, cayó 2 a 0, circunstancia que lo ha dejado al borde del descenso. El equipo dirigido por Fabio Schiavi sufrió su tercer revés consecutivo y deberá triunfar en la última fecha para no perder su plaza en la categoría. Fabricio Elgorriaga -de penal- y Matías Llanquetrú convirtieron los tantos del Aurinegro. Alejandro López, por su parte, malogró un penal para el cuadro de Lincoln.

Ahora Rivadavia (L) deberá viajar a Cipolletti para definir si seguirán en el Federal A. Para eso tendrán que ganarle a “Cipo”, que intentará no perder ese choque para mantener la categoría. Por otra parte, Deportivo Madryn y Sansinena definirán cuál de los dos avanzará a la siguiente ronda, mientras que Independiente de Neuquén se ha asegurado la permanencia, a pesar de que quedará libre en la última jornada.