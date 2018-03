Salvio desafectado de la Selección para la gira por Europa

El volante de Benfica, Eduardo Salvio, fue desafectado de la Selección para los partidos amistosos frente a Italia y España. Es para que continúe recuperándose de la cirugía a la que se sometió en su rodilla derecha.

Salvio fue evaluado por el cuerpo médico que la Selección en Manchester, donde decidieron desafectarlo. El ex-Lanús no está recuperado del todo de su operación y no quieren entorpecer el proceso.

El argentino que juega en Benfica de Portugal había sido operado a mediados de febrero por una lesión que sufrió durante el partido ante Río Ave.

“Estoy mejor de la lesión. Con tal de estar en la lista que me pongan de arquero”, manifestó Salvio luego de quedar afuera de los amistosos de este viernes frente a Italia, en Manchester, y del próximo martes 27 frente a España, en Madrid.

Mauro Icardi, Paulo Dybala y Alejandro Gómez podrían ser convocados ya que forman parte de una lista de reserva. Sin embargo, ninguno de los tres recibiría el llamado del entrenador Jorge Sampaoli.