Boca rescató un punto en su visita a Tucumán

Boca salvó la ropa con un agónico empate ante Atlético Tucumán y, luego del 1-1 ante el Decano, la diferencia con Talleres -su más inmediato perseguidor- es de seis puntos.

A pesar de haber tenido las chances más claras, el Xeneize no lograba encontrar el rumbo. El defensor Lisandro Magallán, apenas iniciado el partido y el delantero Ramón Ábila, en dos oportunidades, tuvieron las ocasiones más peligrosas para Boca, pero no lograron capitalizar.

La pelota parada nuevamente fue un karma para el equipo de Guillermo Barros Schelotto ya que de esa manera llegó el gol del Decano, luego de que el mencionado Toledo conecte con la cabeza un centro de tiro libre, sorprendiendo así al arquero Agustín Rossi y a toda la defensa del club de la Ribera a los 31 minutos del primer tiempo.

El segundo tiempo contó con un Boca más lanzado en ataque y con el ingreso de Emanuel Reynoso por Leonardo Jara. Bebelo entró enchufado y tuvo el empate en sus pies con un fuerte remate desde fuera del área que el arquero Augusto Batalla logró desviar por arriba del travesaño.

Cuando todo parecía que terminaba en derrota para el Xeneize, a los 46 minutos del segundo tiempo un centro de Cristian Pavón encontró la cabeza del uruguayo Nahitán Nandez y fue Walter Bou -quien ingresó por Emmanuel Mas- el responsable de darle oxígeno a su equipo al estampar el empate final.

Las polémicas estuvieron a la orden del día. Primero, con un penal no cobrado sobre Reynoso por el árbitro Darío Herrera y, luego, con un offside inexistente en contra del Decano en una jugada que finalizaba con el 2-0 del equipo tucumano.

Ahora, la próxima fecha promete ser imperdible con lo que será el duelo entre Talleres y Boca con los cordobeses a seis puntos del Xeneize.